UniCredit beendet BPM-Übernahmepläne

Die italienische Großbank UniCredit streicht beim kleineren Wettbewerber BPM die Segel. "Wir haben das Kapitel BPM abgeschlossen", sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel bei einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg organisierten Konferenz. UniCredit war bereits im Juli von den Plänen abgerückt, gegen die sich auch die italienische Regierung gestellt hatte. Mehr Geduld will Orcel dagegen bei ihrem Übernahmeversuch der deutschen Commerzbank zeigen.
Bei der deutschen Bank könne die Bank-Austria-Mutter über eine lange Zeit an ihrem Anteil festhalten, sagte er. UniCredit sei auch jederzeit zum Dialog mit der Commerzbank bereit, wenn diese sich dafür offen zeige. Derzeit gebe es aber keine Bewegungen mit Blick auf die Commerzbank.
UniCredit hat seit Längerem ein Auge auf die Commerzbank geworfen und kontrolliert rund 29 Prozent am Konzern. Die Commerzbank wehrt sich gegen eine Übernahme durch die Italiener.