UniCredit beendet BPM-Übernahmepläne

Bei der deutschen Bank könne die Bank-Austria-Mutter über eine lange Zeit an ihrem Anteil festhalten, sagte er. UniCredit sei auch jederzeit zum Dialog mit der Commerzbank bereit, wenn diese sich dafür offen zeige. Derzeit gebe es aber keine Bewegungen mit Blick auf die Commerzbank.

UniCredit hat seit Längerem ein Auge auf die Commerzbank geworfen und kontrolliert rund 29 Prozent am Konzern. Die Commerzbank wehrt sich gegen eine Übernahme durch die Italiener.