TUI übertrifft mit Gewinnwachstum eigene Prognose

TUI hatte ein Plus von 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Die Segmente Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten erzielten dabei Rekordergebnisse.

Der Umsatz legte in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr um 4,4 Prozent auf 24,2 Mrd. Euro zu. Damit lag das Wachstum unter dem Jahresziel einer Spanne von 5 bis 10 Prozent. Weitere Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2024/25 will TUI am 10. Dezember bekanntgeben.