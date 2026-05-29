Deutsche Inflationsrate fiel überraschend auf 2,6 Prozent

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Die Inflation in Deutschland ist im Mai nach der Einführung des Tankrabatts gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflation von 2,9 Prozent erwartet.

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