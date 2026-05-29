Inflation in Spanien zieht weiter an

Die Teuerung entfernt sich damit weiter von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für Mai einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch dieser Wert traf die Erwartungen der Analysten. Im April hatten die Preise in dieser Betrachtung um 0,7 Prozent zugelegt.