Deutsche Börse steigt bei Krypto-Plattform Kraken ein

Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet und stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Die beiden Unternehmen wollen damit eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Ökosystem für digitale Vermögenswerte schlagen. Die Partnerschaft soll die Bereiche Handel, Verwahrung, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte umfassen.