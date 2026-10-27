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Auch organisch, also Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, lag das Plus in dieser Höhe. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Unternehmenschef Henrique Braun nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von "mindestens 5 Prozent". Zuletzt hatte Coca-Cola im Juli das Ziel angehoben und war von "rund 5 Prozent" Wachstum ausgegangen.
Operativ verdiente der Konzern im Berichtszeitraum fast 4,47 Mrd. Dollar, das waren um 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 8 Prozent auf gut 4 Mrd. Dollar.
Zudem fiel das vergleichbare Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg auf 0,91 Dollar etwas besser aus als gedacht. Auch für diese von Analysten stark beachtete Kennziffer erhöhte das Management seine Jahresziele - erwartet wird nun ein Zuwachs von mindestens elf Prozent. Zuvor hatte Coca-Cola hier noch plus neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.
Die Nachrichten bewegten die Aktie zunächst kaum - vorbörslich lag das Papier im US-Handel zuletzt dünn im Minus.
A Coca-Cola logo is seen on a cup filled with Coke at a food court outside a Costco Wholesale warehouse store in Hawthorne, California, on August 27, 2025. Costco announced earlier this year that it would be swapping Pepsi products for Coca-Cola in the food courts. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)