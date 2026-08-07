Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

Brenntag profitiert derzeit von einer robusten Nachfrage und gestiegenen Preisen im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran und der Blockade der Straße von Hormuz. Im zweiten Quartal war das operative EBITDA mit 450 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen, nachdem es im ersten Jahresviertel noch einen Rückgang verzeichnet hatte.