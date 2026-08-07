Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

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Der deutsche Chemikalienhändler Brenntag hebt seine Ergebnisprognose für 2026 zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen an. Weil das dritte Quartal anhaltend positiv laufe, werde das operative Ergebnis (EBITDA) nun zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Erst Ende Juni hatte Brenntag seine Erwartungen für das EBITDA auf 1,25 bis 1,40 Mrd. Euro erhöht.
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Brenntag profitiert derzeit von einer robusten Nachfrage und gestiegenen Preisen im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran und der Blockade der Straße von Hormuz. Im zweiten Quartal war das operative EBITDA mit 450 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen, nachdem es im ersten Jahresviertel noch einen Rückgang verzeichnet hatte.