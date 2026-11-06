© Barbara Gindl, APA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank hat am Freitag die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig ist noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht.

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