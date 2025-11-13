Autovermieter Sixt mit Umsatzplus im Sommerquartal

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktien legten zu. Finanzchef Franz Weinberger sagte, die Auslastung der Flotte sei weiter optimiert worden. "Für 2026 bleiben wir, mit Blick auf die aktuell laufende Planung, bei unserer Strategie einer knapp gehaltenen und innerhalb der Nachfrage gesteuerten Flotte." Derzeit hat das Unternehmen ungefähr 223.000 Fahrzeuge im Angebot, das sind um 8,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.