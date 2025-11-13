DHL Group investiert in Indien eine Milliarde Euro

Der deutsche Logistikkonzern DHL Group will seine Geschäfte in Indien in den kommenden Jahren mit Investitionen von rund einer Milliarde Euro ausbauen. Die Summe solle bis 2030 über alle Geschäftsbereiche hinweg investiert werden. Das Investitionsprogramm umfasse zentrale Branchen wie Life Sciences und Healthcare, neue Energien, E-Commerce und Digitalisierung.

