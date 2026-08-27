GTA VI: 26 Minuten Gameplay enthüllt – und ein Detail sorgt für Ärger

Die rund 26-minütige Episode aus "Grand Theft Auto VI" kann seit dem Abend auf Netflix gestreamt werden, in der Nacht sollte das Material auch auf YouTube erscheinen. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Vorbestellungen waren Ende Juni freigeschaltet worden.

"Grand Theft Auto" von Rockstar Games, einer Tochter von Take-Two Interactive, ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte.