Andritz zieht Großauftrag in der Slowakei an Land

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Der steirische Anlagenbauer Andritz hat in der Slowakei ein Megaprojekt mit einem Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten, teilte das börsennotierte Unternehmen am Dienstag mit. Andritz soll gemeinsam mit dem slowakischen Unternehmen Vuje das Wasserkraftwerk Gabčíkovo an der Donau erneuern und modernisieren. Es handelt sich um die größte Wasserkraftanlage der Slowakei mit einer aktuellen Gesamtleistung von 720 Megawatt.

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