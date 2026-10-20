Amazon investiert 2027 16 Milliarden in Deutschland

Der US-Konzern sicherte sich darüber hinaus 24 Starts der europäischen Trägerrakete Ariane, um seine Telekommunikationssatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Das LEO-Satellitennetzwerk von Amazon soll der SpaceX-Tochter Starlink Konkurrenz machen. Gleichzeitig baut Amazon seine Forschungskapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik in Berlin aus. Weiteres Geld fließe in das Logistiknetzwerk des Onlinehändlers sowie in die Produktion deutscher Shows, Filme und Serien für den Streamingdienst Amazon Prime Video.