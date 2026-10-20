Die Fluggesellschaften haben fast 1.500 Maschinen des Typs MAX 10 bestellt. Das Modell macht etwa 30 Prozent des Auftragsbestands für die 737 aus. Boeing sieht sich seit zwei tödlichen Abstürzen von 737-MAX-8-Maschinen in den Jahren 2018 und 2019 einem strengeren Zertifizierungsverfahren gegenüber.

Außerdem gerieten die Produktions- und Qualitätssysteme des Unternehmens auf den Prüfstand, nachdem im Jänner 2024 bei einer fast neuen 737 MAX 9 der Alaska Airlines mitten im Flug ein Kabinenteil herausgebrochen war. Ursprünglich hatte Boeing geplant, die Auslieferung der MAX 10 im Jahr 2020 zu beginnen. Die FAA hatte im August die lang erwartete Zulassung für die kleinere 737 MAX 7 erteilt, nachdem sie das Flugzeug mehr als acht Jahre lang geprüft hatte.