Sprechen Sie Wirtschaft, Caroline Athanasiadis?

Caroline Athanasiadis :

Ich habe keine Angst vor Jobverlust. Weil ich mir für nichts zu schade bin. Arbeiten zu können und zu dürfen, ist ein Privileg. Mein Vater hat immer gesagt: „Wenn du arbeiten kannst, dann tu es.“ So -halte ich es auch. Ich bin in der Gastronomiebranche aufgewachsen, ich habe im Supermarkt gearbeitet und kann auch im Büro sitzen, wenn es sein muss. Veränderung ist nichts Schlimmes, es kommt nur darauf an, was man daraus macht. Stillstand ist das, wovor ich eher Angst habe, deshalb versuche ich auch, mich breit aufzustellen. Neben meinen Bühnentätigkeiten führe ich Regie, schreibe Texte für andere, choreografiere oder beginne wieder, den Weg in die reine Schauspielerei zu gehen, da, wo ich ursprünglich herkomme.