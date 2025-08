Sprechen Sie Wirtschaft, Marie-Luise Stockinger?

Die Oberösterreicherin wurde gleich nach ihrem Abschluss am Max Reinhardt Seminar 2015 ans Burgtheater engagiert und spielt zudem in Spielfilmen und Serien. Für ihre Darstellung der alkoholkranken Mutter in Ulrike Koflers Filmdrama „Gina“ gab es heuer den Diagonale-Schauspielpreis und eine Nominierung für den Österreichischen Filmpreis. Seit 2018 ist Stockinger mit Burgtheaterkollegen Michael Maertens liiert, mit dem sie nun auch bei den Salzburger Festspielen in Dušan David Parízeks Inszenierung der „Letzten Tage der Menschheit“ auf der Bühne steht. Ab 5. 9. ist die Koproduktion im Burgtheater zu sehen.