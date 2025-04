Wofür geben Sie leichten Herzens viel Geld aus? Und wofür sind Sie sich zu neidig?

Klingt gelogen, aber: Geschenke. Ansonsten am ehesten, um Kunst zu supporten. Ich hab zig Bandshirts von Underground-Bands. Zu neidig bin ich ansonsten eh für fast alles, solang ich lang genug Zeit krieg, um zu überlegen, warum ich etwas eigentlich eh nicht brauche.

Wissen Sie noch, wofür Sie Ihr erstes Geld ausgegeben haben?

CDs! Eine war das Franz-Ferdinand-Album: „You Could Have It So Much Better“. Ich hätt mir in dem Moment aber nicht mehr wünschen können: einen langen Sommer vor sich und die Mittel für die richtige Musik – was braucht ein Teenie mehr?

Und wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?

Wenn ich echt nur noch einen Cent hab, investier ich vielleicht doch noch in ein Anlage-Seminar. Aber dann ist es vielleicht auch schon zu spät.