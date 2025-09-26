Sprechen Sie Wirtschaft, Nils Strunk?

Nils Strunk :

Natürlich war mir schon vorher einiges an Ungerechtigkeiten im Wirtschaftssystem bewusst. Das Ausmaß der Skrupellosigkeit, mit der die Täter da vorgegangen sind, mit dem Gefühl, dass es in Ordnung ist, die Gesellschaft zu bestehlen, das hat mich aber noch um einiges wütender gemacht. Ich war dann allerdings erstaunt über den schlechten Sendetermin der Serie im linearen Fernsehen. Es gibt sichtlich auch Interessen, dass man nicht zu viel darüber redet. Ich verstehe auch nicht, warum man auf Steuerhinterzieher weniger wütend ist als auf Bürgergeld-Empfänger.