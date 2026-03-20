Sprechen Sie Wirtschaft, Robert Slivovsky?

Robert Slivovsky :

Ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Ich bin kein Mensch, der ins Minus geht, das mache ich nicht. Da bekomme ich Nervenflattern. Das kann ich mir mit zwei Kindern auch nicht leisten. Ich stolpere zwar chaotisch herum, wenn es um Kreativprozesse geht, aber finanziell bin ich sehr ordentlich. Ich passe meinen Lebensstandard dem an, was gerade geht. Das lernt man als Kulturschaffender. Man schaut immer, dass man einen finanziellen Puffer hat.