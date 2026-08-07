Padeltennis: Lukrativer Trendsport

Herwig Straka hat eine neue Liebe. Der Veranstalter von Großevents, der sich durch das ATP-Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle einen Namen gemacht hat, geht mit einer neuen Sportart fremd. „Ich widme etwa ein Fünftel meiner Zeit dem Padeln, aber die Begeisterung dafür ist viel größer, mindestens bei der Hälfte“, sagt er schmunzelnd. Sogar bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag, die vor Kurzem stattfand, wurde mit den Gästen nicht etwa Tennis gespielt, sondern gepadelt. „Padeln ist gekommen, um zu bleiben“, ist Straka überzeugt, weil der Sport leicht zu erlernen ist, ohne spezielle Kleidung und Training sehr niederschwellig ausgeübt werden kann und eine starke soziale ­Komponente aufweist. Immerhin steht man üblicherweise zu viert auf einem Court.

Ein Blick in andere Länder wie etwa Spanien oder Schweden, wo mit Padeln früher begonnen wurde, zeigt das Potenzial: Während in Schweden rund sieben Prozent der Bevölkerung padeln, sind es in Spanien gar bis zu 15 Prozent. „Wir haben den Peak noch lange nicht erreicht, ich schätze wir finden uns gerade in der Halbzeit“, glaubt Christoph Krenn, der Padeln im Jahr 2014 nach Österreich geholt hat, genauer gesagt die erste österreichische Padelanlage im Prater gebaut hat. Straka rechnet hierzulande jedenfalls mit einer Verdreifachung der Spielerzahl – aktuell sind es 100.000 bis 120.000 – und einer Verdoppelung der Plätze auf rund 1.000.

Und weil der Eventmanager von dem Wachstum so überzeugt ist, hat er vor knapp sechs Jahren begonnen, in das Business einzusteigen. Gemeinsam mit Ex-Handballer Konrad Wilczynski und Ex-Bitpanda-CCO Dominik Beier hat er Padelzone gegründet. Heute ist das Unternehmen mit 120 Courts in Österreich Marktführer und wirft, so Straka, „einen zweistelligen Millionenbetrag“ beim Umsatz ab. Rund 300.000 Stunden im Jahr werden bei Padelzone gespielt. Und es sollen bald noch viel mehr werden. Zu den 120 Courts sollen nämlich noch ­heuer bis zu 80 weitere hinzukommen. Fixstarter sind eine Anlage in Dornbirn und eine in Wiener Neustadt. Bislang haben Straka & Co. rund vier Millionen Euro in Plätze investiert. Letztes Jahr ist auch Bwin-Gründer Norbert Teufelberger als Investor bei Padelzone eingestiegen.

Wirtschaftlich ist Padeln interessanter als Strakas ursprüngliche Liebe Tennis. „Wo normalerweise zwei Leute Tennis spielen, spielen jetzt bis zu zwölf Leute Padeltennis“, erläutert der PadelzoneGründer. Denn ein Padelcourt ist viel kleiner als ein Tennisplatz, und mit durchschnittlich 36 Euro je Stunde bezahlt man auch mehr Platzmiete. Deshalb werden nun auch österreichweit viele Tennisplätze – indoor und outdoor – zu Padelcourts umgebaut. Die Flächen werden von den Betreibern meist gepachtet.

Padelzone hat während der Coronapandemie das Business zudem voll digitalisiert: Von der Buchung über das Eintrittssystem bis zu den Getränken läuft alles digital ab. „Wir kommen also praktisch ohne Personal aus“, erklärt Straka, „das Geschäft ist also hochprofitabel.“ Wenn ein Court nur vier Stunden pro Tag gebucht ist, erreicht Padelzone bereits den Break-even. „Wir liegen aber weit drüber“, freut sich der Sportmanager.