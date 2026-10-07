Wissenschaft als Zukunftsmotor: Julia Hoffmann wird Chief Scientific Officer der BIOGENA GROUP

BIOGENA stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsphase: Die langjährige Top-Führungskraft und Vorständin Julia Hoffmann übernimmt die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Unternehmensgruppe. Sie verbindet Forschung, Diagnostik, Produktinnovation und Gesundheitsbildung zu einem umfassenden Ansatz für Prävention und individuelle Gesundheit.
Die BIOGENA GROUP setzt einen weiteren strategischen Schritt beim Ausbau ihres Gesundheitsökosystems: Julia Hoffmann übernimmt als Chief Scientific Officer (CSO) die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Unternehmensgruppe. Damit rückt BIOGENA die Wissenschaft noch stärker ins Zentrum seiner unternehmerischen Entwicklung – von der Forschung über individuelle Gesundheitslösungen bis zur Vermittlung von Wissen an eine breite Öffentlichkeit.
Hoffmann berichtet direkt an Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer. Ihr Verantwortungsbereich umfasst Evidence & Education, Forschung & Entwicklung, wissenschaftliche Studien und Innovation, Produktentwicklung und Produktmanagement, Medical Affairs, Regulatory Affairs sowie Marketing & PR. Unter ihrer Leitung sollen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in Produkte, Anwendungen und Gesundheitsangebote einfließen und über alle Bereiche hinweg verbindliche Qualitätsstandards gelten.
„Wir wollen die Zukunft der Gesundheit aktiv mitgestalten. Dafür müssen wir besser verstehen, was der einzelne Mensch braucht, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent nutzen und daraus Lösungen entwickeln, die im Alltag etwas bewirken. Julia hat BIOGENA seit elf Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sie bringt die unternehmerische Erfahrung, die Gesundheitskompetenz und die Gestaltungskraft mit, um diesen nächsten großen Entwicklungsschritt zu führen“, erklärt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP.
Von der langjährigen Führungskraft zur zentralen wissenschaftlichen Instanz
Julia Hoffmann ist seit elf Jahren in der BIOGENA GROUP tätig, seit neun Jahren in Geschäftsführungsfunktionen unterschiedlicher Bereiche und seit fünf Jahren im Vorstand. Sie hat die Entwicklung der Gruppe damit über viele Jahre aus zentralen Führungspositionen mitgestaltet.
Parallel zu ihrer Managementarbeit hat Hoffmann mehrere fachliche Aus- und Weiterbildungen absolviert und ihr wirtschaftswissenschaftliches Profil um Qualifikationen im Gesundheitsbereich ergänzt, unter anderem als Ernährungsberaterin und Female Health Coach. Ihre neue Funktion verbindet diese Kompetenzen: unternehmerische Umsetzung, wissenschaftlich fundierte Prävention und die verständliche Vermittlung von Gesundheitswissen. 2
Auch als Autorin setzt Hoffmann inhaltliche Akzente. Sie ist Co-Autorin mehrerer im Springer Verlag erschienener Fachbeiträge zu Corporate Social Responsibility. Gemeinsam mit Dr. Patrick Bantsich ist sie zudem Autorin von „Female Longevity – Gesundheit, Energie und Balance in jeder Lebensphase“. Das Buch erscheint am 27. Jänner 2027 im Kneipp Verlag und widmet sich der Frage, wie Frauen ihre Gesundheit über alle Lebensphasen hinweg gezielt stärken können.
„Mit unserem Buch ‚Female Longevity‘ wollen Patrick Bantsich und ich Frauen das Wissen geben, ihre Gesundheit in jeder Lebensphase aktiv zu gestalten. Frauengesundheit verdient einen eigenständigen Blick – von Hormonen und Stoffwechsel bis zu Muskeln, Knochen und mentaler Gesundheit. Wir zeigen, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Schritte für den Alltag übersetzen lassen. Es geht darum, länger gesund zu leben und dabei Energie, Selbstbestimmung und Lebensqualität zu bewahren“, erklärt Julia Hoffmann.
Diagnostik, Prävention und Innovation zusammenführen
Ein zentraler Schwerpunkt ihrer neuen Aufgabe ist die Entwicklung integrierter Diagnostiklösungen. Diese sollen gezielt mit den Produkten, Anwendungen und persönlichen Gesundheitsdienstleistungen von BIOGENA verbunden werden. Der Anspruch: individuelle Bedürfnisse besser erkennen, Prävention darauf abstimmen und Menschen einen nachvollziehbaren Weg von der diagnostischen Erkenntnis zur konkreten Umsetzung eröffnen.
Für Kund:innen, Ärzt:innen und Therapeut:innen soll daraus ein wissenschaftlich fundiertes Gesamtkonzept entstehen, das die einzelnen Bausteine der Gesundheitsvorsorge sinnvoll zusammenführt. Hoffmann definiert dafür gruppenweit verbindliche wissenschaftliche Standards und Leitlinien. Sie stellt sicher, dass Produkte, Services, Studien und gesundheitsbezogene Aussagen auf belastbarer Evidenz beruhen, regulatorisch abgesichert sind und dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen.
Hoffmann treibt außerdem den zielgerichteten und verantwortungsbewussten Einsatz künstlicher Intelligenz in ihrem wissenschaftlich-medizinischen Verantwortungsbereich voran. KI soll helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller auszuwerten, diagnostische Daten besser einzuordnen und Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Datenschutz, wissenschaftliche Qualität und regulatorische Sicherheit bilden den verbindlichen Rahmen. Die Verantwortung für wesentliche Entscheidungen bleibt beim Menschen.
Gesundheitswissen mit Reichweite und Wirkung
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der Gesundheitsbildung. Hoffmann verantwortet die wissenschaftliche und inhaltliche Ausrichtung der BIOGENA ACADEMY mit ihren Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Ärzt:innen, Therapeut:innen, weitere Partner:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen.
Dass fundiertes Gesundheitswissen ein großes Publikum erreichen kann, zeigt ihr Podcast und Vodcast „The Wellbeing Code by BIOGENA“. Als Gründerin, Host und redaktionelle Verantwortliche hat Hoffmann ein Format etabliert, das bereits kurz nach dem Start Platz 1 in den österreichischen Apple-Podcast-Charts im Themenbereich Gesundheit und Ernährung erreichte. Auch in Deutschland erzielt der Podcast Top-Platzierungen. Insgesamt wurde das Format bislang mehr als 85.000-mal gestreamt.
Unter dem Dach eines BIOGENA Media-Hauses sollen unter ihrer wissenschaftlichen Leitung weitere leicht zugängliche Publikumsformate entstehen. Ziel ist, Gesundheitswissen so verständlich zu vermitteln, dass Menschen daraus konkrete Entscheidungen für ihr Leben ableiten können.
Diese Verbindung von fachlicher Tiefe und praktischer Anwendung prägt auch die derzeit entstehende fünfte Auflage des rund 800 Seiten starken Fachratgebers „Mikronährstoff-Coach“, der sich als Standardwerk etabliert hat. Neben der deutschen Ausgabe werden aktuell englische und italienische Fassungen erarbeitet. Die Inhalte werden sowohl gedruckt als auch digital verfügbar sein.
Mit Julia Hoffmann als Chief Scientific Officer führt die BIOGENA GROUP ihre wissenschaftlichen Kompetenzen in einer zentralen Verantwortung zusammen. Forschung, Diagnostik, Gesundheitsprodukte, Anwendungen, Bildung und persönliche Gesundheitsdienstleistungen werden damit noch enger verbunden. Hoffmann vertritt die Gruppe als zentrale wissenschaftliche Instanz gegenüber Universitäten, Forschungseinrichtungen, Ärzt:innen, Therapeut:innen, wissenschaftlichen Partner:innen und Medien.