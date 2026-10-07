Wissenschaft als Zukunftsmotor: Julia Hoffmann wird Chief Scientific Officer der BIOGENA GROUP

Die BIOGENA GROUP setzt einen weiteren strategischen Schritt beim Ausbau ihres Gesundheitsökosystems: Julia Hoffmann übernimmt als Chief Scientific Officer (CSO) die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Unternehmensgruppe. Damit rückt BIOGENA die Wissenschaft noch stärker ins Zentrum seiner unternehmerischen Entwicklung – von der Forschung über individuelle Gesundheitslösungen bis zur Vermittlung von Wissen an eine breite Öffentlichkeit.

Hoffmann berichtet direkt an Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer. Ihr Verantwortungsbereich umfasst Evidence & Education, Forschung & Entwicklung, wissenschaftliche Studien und Innovation, Produktentwicklung und Produktmanagement, Medical Affairs, Regulatory Affairs sowie Marketing & PR. Unter ihrer Leitung sollen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in Produkte, Anwendungen und Gesundheitsangebote einfließen und über alle Bereiche hinweg verbindliche Qualitätsstandards gelten.

„Wir wollen die Zukunft der Gesundheit aktiv mitgestalten. Dafür müssen wir besser verstehen, was der einzelne Mensch braucht, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent nutzen und daraus Lösungen entwickeln, die im Alltag etwas bewirken. Julia hat BIOGENA seit elf Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sie bringt die unternehmerische Erfahrung, die Gesundheitskompetenz und die Gestaltungskraft mit, um diesen nächsten großen Entwicklungsschritt zu führen“, erklärt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP.