Lisa Eder hebt ab mit BIOGENA SPORTS

BIOGENA SPORTS begrüßt die österreichische Skispringerin als neue Athletin im Team. Die Partnerschaft ist auf zwei Jahre angelegt – erste Erfolge mit den neuen Sprungski geben bereits Rückenwind für die gemeinsame Zukunft.
BIOGENA SPORTS baut sein Engagement im nordischen Spitzensport weiter aus und stellt mit Lisa Eder eine neue Athletin im Team vor. Die österreichische Skispringerin geht künftig mit den Sprungski der Marke an den Start. Die auf zwei Jahre angelegte Zusammenarbeit begleitet die Salzburgerin in einem besonderen Kapitel ihrer Karriere: Nach ihrer Rückkehr in den Spitzensport richtet sie den Blick mit neuer Motivation auf die Wintersaison 2026/27.
Mit Lisa Eder gewinnt BIOGENA SPORTS eine Athletin, die zu den erfolgreichsten österreichischen Skispringerinnen zählt. Sie bringt internationale Erfahrung, sportlichen Ehrgeiz und einen klaren Anspruch an ihre eigene Entwicklung mit. Die Partnerschaft ist Teil des Wintersportengagements von BIOGENA SPORTS, das ab der Saison 2026/27 mit einer eigenen Sprungskimarke im Skispringen und in der Nordischen Kombination vertreten ist.
Neue Partnerschaft, gemeinsame Ziele
Seit Anfang September absolviert Lisa Eder ihre Sprünge mit dem neuen Material. Für die Athletin stehen dabei das Gefühl auf der Schanze und das Vertrauen in die Ausrüstung im Mittelpunkt.
„Die neuen Ski sind super zum Springen, es macht richtig viel Spaß und ich freue mich, ein Teil der Biogena-Family zu sein“, sagt Lisa Eder.
Die Zusammenarbeit schafft eine gemeinsame Perspektive über zwei Jahre. Mit dem bevorstehenden Winter beginnt nun die erste volle Saison der Partnerschaft – und damit die Gelegenheit, sich gemeinsam auf den internationalen Schanzen zu präsentieren.
Erste Erfolge zum Auftakt
Bereits die ersten Wettkämpfe mit den BIOGENA SPORTS Sprungski verliefen für Eder erfolgreich. Bei ihrem Comeback in Stams feierte sie im September einen Doppelsieg und meldete sich damit eindrucksvoll im Wettkampfgeschehen zurück. Anfang Oktober folgte der nächste Erfolg: Am Innsbrucker Bergisel sicherte sich die Salzburgerin den österreichischen Staatsmeistertitel auf der Großschanze.
Diese Ergebnisse bilden einen gelungenen Auftakt für die neue Partnerschaft und geben Zuversicht für die weitere Saisonvorbereitung. Nach den erfolgreichen Herbstbewerben gilt die volle Aufmerksamkeit nun den kommenden Aufgaben im Winter.
BIOGENA SPORTS auf den internationalen Schanzen
Mit dem Einstieg als Sprungskimarke erweitert BIOGENA SPORTS seine Präsenz im Leistungssport. Das Engagement im Skispringen und in der Nordischen Kombination bringt die Marke in ein sportliches Umfeld, in dem Präzision, Konzentration und Vertrauen bei jedem Sprung entscheidend sind.
Lisa Eder gibt diesem Engagement ein persönliches Gesicht. Ihre Freude am Skispringen und ihre Entschlossenheit, nach dem Comeback wieder anzugreifen, prägen den Beginn der Zusammenarbeit. Gemeinsam mit BIOGENA SPORTS startet sie in die nächste Etappe ihrer sportlichen Laufbahn.