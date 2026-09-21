BIOGENA zählt zu Europas besten Arbeitgebern

BIOGENA verfolgt seit Jahren das Ziel, nicht nur Gesundheitsinnovationen voranzutreiben, sondern mit seiner People-Planet-Profit-Strategie auch ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten können. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, Work-Life-Integration, moderne Leadership-Ansätze und ein stark werteorientiertes Miteinander bilden zentrale Elemente der Unternehmenskultur. Im Mai 2026 erreichte BIOGENA bereits Platz 2 bei den Best Workplaces Austria in der Kategorie L mit 250 bis 500 Mitarbeitenden. Die Aufnahme in das europäische Ranking führt diesen Erfolg nun auf internationaler Ebene fort.

„Dass wir nun auch europaweit zu den besten Arbeitgebern zählen, erfüllt uns mit großer Freude. Diese Auszeichnung ist vor allem ein Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen. Sie gestalten unsere Kultur jeden Tag mit Vertrauen, Eigenverantwortung und echter Leidenschaft. Genau dieses Miteinander macht BIOGENA aus“, sagt Julia Hoffmann, COO von BIOGENA.

„Ich habe BIOGENA in den vergangenen Jahren stark wachsen sehen und konnte mich dabei auch selbst weiterentwickeln. Trotz vieler Veränderungen ist das besondere Miteinander geblieben: Wir unterstützen uns, hören einander zu und können unsere Ideen einbringen. Das macht BIOGENA für mich zu einem besonderen Arbeitsplatz”, sagt Lisa Ressi, die seit zwölf Jahren bei BIOGENA tätig ist und heute als Senior Expertin Evidence & Education und Fachreferentin arbeitet.