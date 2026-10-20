„The Wellbeing Code“: BIOGENA-Gesundheitspodcast startet auf JOYN

Thomas Gruber, Marie-Therese Repper, Julia Hoffmann, Fabian Knauseder-WÃ¶hrer, Stefanie Pasquali©JOYN
Als erster Gesundheitspodcast auf der kostenlosen Streamingplattform bringt das Format mit Julia Hoffmann ab sofort Gespräche über Gesundheit, Prävention und Longevity zu einem breiteren Publikum.
Der Podcast The Wellbeing Code der BIOGENA Group ist ab Mitte Oktober 2026 auch auf JOYN verfügbar. In Gesprächen mit Expert:innen aus Medizin und Wissenschaft beleuchtet Host Julia Hoffmann, was Gesundheit und Wohlbefinden beeinflusst – und wie wissenschaftliche Erkenntnisse im Alltag Orientierung geben können. Mit der Aufnahme des ersten Gesundheitspodcasts erweitert JOYN ab sofort sein Angebot um ein Format, das Prävention und Gesundheitswissen in den Mittelpunkt stellt.
Für BIOGENA ist die Präsenz auf der kostenlosen Streamingplattform ein weiterer Schritt, fundiertes Gesundheitswissen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Voraussetzung dafür wurde bereits im Frühjahr 2025 geschaffen: Seitdem wird „The Wellbeing Code“ neben dem Audioformat auch als Vodcast produziert.
Gesundheitswissen verständlich vermitteln
„Viele Menschen möchten mehr für ihre Gesundheit tun, stehen aber vor einer Fülle an Informationen und Empfehlungen. Mit ‚The Wellbeing Code‘ wollen wir Zusammenhänge verständlich machen und Fragen aufgreifen, die Menschen tatsächlich beschäftigen. Unser Anliegen ist, Prävention im Alltag zu verankern und Gesundheit frühzeitig mitzugestalten. JOYN eröffnet uns die Möglichkeit, mit diesen Gesprächen ein breiteres Publikum zu erreichen“, sagt Julia Hoffmann, Chief Scientific Officer der BIOGENA Group und Host des Podcasts.
„Mit JOYN bieten wir ein umfangreiches Angebot an Bewegtbildinhalten aus Entertainment, News und Information. Dazu zählen auch Themenbereiche wie Gesundheit und Wohlbefinden, die jede und jeden unmittelbar betreffen. Wir freuen uns gemeinsam mit BIOGENA unser Portfolio mit ‚The Wellbeing Code‘ als ersten Gesundheits-Vodcast zu erweitern und unserem Publikum kostenlos zugänglich zu machen“, sagt Marie-Therese Repper, Director AdFactory ProSiebenSat.1 PULS 4.
Entstanden ist „The Wellbeing Code“ als Ergänzung zum Bildungsangebot der BIOGENA Academy. Das Format verbindet fachliche Einblicke mit konkreten Fragen aus der Community. Die Themen reichen von Ernährung, Darmgesundheit und Schlaf über Stress und mentale Gesundheit bis zu Hormonen, Frauengesundheit und Longevity.
Zu den Gästen zählen unter anderem Dr. Birgit Dinnewitzer, die über Darmbarriere und Mikrobiom spricht, sowie Dr. Caroline Kunz, die das Zusammenspiel von Darm, Gehirn und Psyche erläutert. Der Frauenherzgesundheit widmet sich ein Gespräch mit Dr. Anna Rab und Gudrun Kreutner-Reisinger.
Resonanz im deutschsprachigen Raum
Seit dem Start am 18. Dezember 2024 hat „The Wellbeing Code“ mehr als 80.000 Downloads und Streams erzielt. Die durchschnittliche Durchhörquote liegt bei 72 Prozent. Im August 2026 erreichte der Podcast in den Apple Podcast Charts der Kategorie Ernährung in der Spitze Platz vier in Österreich, Platz fünf in der Schweiz und Platz elf in Deutschland. Die Angaben beziehen sich auf den Reporting-Stand vom 31. August 2026.
Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen mittwochs, ergänzt um „Wellbeing Spotlight“-Specials zu ausgewählten Themen. Mit JOYN kommt ab sofort ein weiterer Verbreitungsweg für das bereits auf den gängigen Podcastplattformen verfügbare Format hinzu.