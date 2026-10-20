„The Wellbeing Code“: BIOGENA-Gesundheitspodcast startet auf JOYN

„Viele Menschen möchten mehr für ihre Gesundheit tun, stehen aber vor einer Fülle an Informationen und Empfehlungen. Mit ‚The Wellbeing Code‘ wollen wir Zusammenhänge verständlich machen und Fragen aufgreifen, die Menschen tatsächlich beschäftigen. Unser Anliegen ist, Prävention im Alltag zu verankern und Gesundheit frühzeitig mitzugestalten. JOYN eröffnet uns die Möglichkeit, mit diesen Gesprächen ein breiteres Publikum zu erreichen“, sagt Julia Hoffmann, Chief Scientific Officer der BIOGENA Group und Host des Podcasts.

„Mit JOYN bieten wir ein umfangreiches Angebot an Bewegtbildinhalten aus Entertainment, News und Information. Dazu zählen auch Themenbereiche wie Gesundheit und Wohlbefinden, die jede und jeden unmittelbar betreffen. Wir freuen uns gemeinsam mit BIOGENA unser Portfolio mit ‚The Wellbeing Code‘ als ersten Gesundheits-Vodcast zu erweitern und unserem Publikum kostenlos zugänglich zu machen“, sagt Marie-Therese Repper, Director AdFactory ProSiebenSat.1 PULS 4.

Entstanden ist „The Wellbeing Code“ als Ergänzung zum Bildungsangebot der BIOGENA Academy. Das Format verbindet fachliche Einblicke mit konkreten Fragen aus der Community. Die Themen reichen von Ernährung, Darmgesundheit und Schlaf über Stress und mentale Gesundheit bis zu Hormonen, Frauengesundheit und Longevity.

Zu den Gästen zählen unter anderem Dr. Birgit Dinnewitzer, die über Darmbarriere und Mikrobiom spricht, sowie Dr. Caroline Kunz, die das Zusammenspiel von Darm, Gehirn und Psyche erläutert. Der Frauenherzgesundheit widmet sich ein Gespräch mit Dr. Anna Rab und Gudrun Kreutner-Reisinger.