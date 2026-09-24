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Qualität "Made in Austria": Von Salzburg in die Welt

In Kooperation mit BIOGENA GmbH & Co KG.
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7 min
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In den vergangenen 20 Jahren hat sich BIOGENA von einer österreichischen Idee zu einer international erfolgreichen Premium-Gesundheitsmarke entwickelt. Mit dem Listing an der Wiener Börse schafft das Salzburger Unternehmen nun die Basis für die nächste Wachstumsphase.

Von Beginn an stand bei BIOGENA ein klares Ziel im Mittelpunkt: Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit langfristig und eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist daraus ein ganzheitliches Gesundheitsökosystem entstanden, das Premium-Mikronährstoffe mit Evidence & Education, moderner Diagnostik, persönlicherBeratung sowie eigenen Stores, PLAZAs und Longevity-Angeboten verbindet. Heute reicht die World of BIOGENA weit über Österreich hinaus. BIOGENA exportiert seine Produkte in mehr als 70 Länder und ist unter anderem in Deutschland, den USA, Großbritannien, Estland, Kroatien und Dubai präsent. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte die Gesundheitsgruppe einen Umsatz von rund 124,9 Millionen Euro bei einem EBITDA von rund 19,1 Millionen Euro.

Frisches Kapital für die nächste Wachstumsphase

Am 10. September 2026 folgte ein weiterer wichtiger Meilenstein: Die Aktien der Biogena Good Vibes AG, der obersten Holding der BIOGENA GROUP, werden seither im Segment direct market plus der Wiener Börse gehandelt. Dem Listing ging eine erfolgreiche Kapitalerhöhung mit öffentlichem Aktienangebot voraus. Fast 18 Millionen Euro frisches Kapital schaffen zusätzlicheMöglichkeiten, die internationale Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben. Gleichzeitig bleibt BIOGENA ein österreichisches, gründergeführtes Unternehmen mit langfristiger Perspektive: Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer hält weiterhin mehr als 87 Prozent der Aktien.

Qualität „Made in Austria“

Eine wesentliche Basis für das weitere Wachstum bildet die eigene Produktion in Salzburg. Die Produktionsplattform ist bereits heute darauf ausgelegt, ein deutlich größeres Unternehmensvolumen abzubilden. In der BIOGENA GOOD HEALTH WORLD in Koppl entstehen Premium-Mikronährstoffpräparate in einer gläsernen Manufaktur, die Besucher:innen Einblick in die Herstellung ermöglicht. Modernste Produktionstechnologie trifft dabei bewusst auf Manufaktur-Art und höchste Qualitätsstandards. Jede einzelne Charge wird nach der Fertigstellung zusätzlich von unabhängigen externen Laboren geprüft. Qualität und Total Safety ziehen sich dabei durch die gesamte Wertschöpfungskette – von der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Verpackung.

Gesundheit ganzheitlich denken

BIOGENA denkt Gesundheit längst über das einzelne Produkt hinaus. Mikronährstoffanalysen und Wellbeing Checks werden mit modernen Anwendungen rund um Prävention, Regeneration und Longevity verbunden. Dazu zählen unter anderem Kryokammer, Rotlichtanwendungen, IHHT, Lymphdrainage und Sauerstofftraining. Mit der BIOGENA ACADEMY und dem Bereich Evidence & Education wird dieses Gesundheitsverständnis zusätzlich durch Wissen und Weiterbildung für Fachkreise sowie gesundheitsinteressierte Menschen ergänzt.

Strategische Wachstumstreiber für die Zukunft

„BIOGENA hat in den vergangenen 20 Jahren gezeigt, dass gesundes Wachstum, wirtschaftlicher Erfolg und eine klare Haltung zusammengehören können. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass unsere eigentliche Reise gerade erst beginnt“, sagt Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer. Für die kommenden Jahre setzt BIOGENA auf mehrere Wachstumstreiber: den weiteren Ausbau des Direct-to-Consumer-Geschäfts, eine noch stärkere und langfristige Kund:innenbindung sowie BIOGENA ONE als tägliche Gesundheitsroutine. Gleichzeitig soll der Apothekenvertrieb in Österreich, Deutschland und Italien als zusätzlicher Vertriebskanal erschlossen werden. International will die Gruppe über Lizenz- und Distributionsmodelleweitere Märkte entwickeln. Bis zum Geschäftsjahr 2030 strebt BIOGENA einen Umsatz von rund 502 Millionen Euro an.

Deutschland als zentraler Wachstumsmarkt

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Deutschland. Mit dem Ausbau des E-Commerce, einem neuen kundenzentrierten Webshop, weiteren PLAZA-Konzepten und neuen Systemlösungen rund um Wellbeing, Longevity und BIOGENA ONE soll das vorhandene Marktpotenzial gezielt erschlossen werden. Parallel dazu baut BIOGENA sein Netzwerk aus Apotheken, Ärzt:innen und Therapeut:innen weiter aus.

Wir zeigen, dass ein österreichisches Gesundheitsunternehmen den Anspruch haben kann, international relevant zu werden.

Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP
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Wirtschaftlicher Erfolg mit Sinn

Das langfristige Ziel geht dabei über reines Wachstum hinaus: BIOGENA will sich zu einer der führenden Gesundheitsplattformen Europas entwickeln und Menschen dabei unterstützen, Gesundheit langfristig neu zu denken. „Ich möchte, dass wir zeigen: Ein Unternehmen kann wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig Sinn stiften“, sagt Schmidbauer. „People, Planet, Profit ist für mich keine Folie. Es ist unsere Art, Unternehmen zu denken. Wenn wir diesen Weg konsequent gehen, kann BIOGENA in eine völlig neue Größenordnung hineinwachsen.“

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