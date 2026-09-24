Qualität "Made in Austria": Von Salzburg in die Welt

Von Beginn an stand bei BIOGENA ein klares Ziel im Mittelpunkt: Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit langfristig und eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist daraus ein ganzheitliches Gesundheitsökosystem entstanden, das Premium-Mikronährstoffe mit Evidence & Education, moderner Diagnostik, persönlicherBeratung sowie eigenen Stores, PLAZAs und Longevity-Angeboten verbindet. Heute reicht die World of BIOGENA weit über Österreich hinaus. BIOGENA exportiert seine Produkte in mehr als 70 Länder und ist unter anderem in Deutschland, den USA, Großbritannien, Estland, Kroatien und Dubai präsent. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte die Gesundheitsgruppe einen Umsatz von rund 124,9 Millionen Euro bei einem EBITDA von rund 19,1 Millionen Euro.