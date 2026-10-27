BIOGENA gewinnt Ralf Rangnick als neues Gesicht für BIOGENA ONE

„Die besten Einzelspieler ergeben noch lange nicht die beste Mannschaft. Die Kunst liegt darin, die Richtigen auszuwählen, ihre Stärken zu erkennen und sie so aufeinander abzustimmen, dass daraus ein starkes Team wird. Genau dieser Gedanke steckt auch hinter BIOGENA ONE: Nicht die bloße Zahl der Inhaltsstoffe entscheidet, sondern ihre Qualität, die sorgfältige Auswahl und eine durchdachte Kombination“, sagt Martin Gratzer, Geschäftsführer von BIOGENA ONE.

BIOGENA ONE ist die Lifestyle- und Wellbeing-Submarke der BIOGENA Group. Ihr All-in-ONE Supplement Drink vereint 99 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe in einem Getränk. Das Produkt wurde mit dem Anspruch entwickelt, die tägliche Mikronährstoffroutine einfach und alltagstauglich zu gestalten. PDE 2

„Eine erfolgreiche Mannschaft entsteht nicht allein dadurch, dass man die besten Einzelspieler aufstellt. Entscheidend ist, dass sie zusammenpassen, ihre Stärken einbringen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Dieses Verständnis von bewusstem Auswählen, Abstimmen und konsequentem Handeln verbinde ich auch mit dem Ansatz von BIOGENA ONE“, so Ralf Rangnick.

Die gemeinsame Kampagne soll Ralf Rangnick durch Foto- und Videoproduktionen sowie ausgewählte PR-Formate als offizielles Gesicht von BIOGENA ONE sichtbar machen. Die Kooperation verbindet die Welt des Spitzensports mit den Routinen eines bewussten Lebensstils und ist Teil der Weiterentwicklung der World of BIOGENA.