BIOGENA gewinnt Ralf Rangnick als neues Gesicht für BIOGENA ONE

Österreichs Fußball-Teamchef wird Markenbotschafter der BIOGENA Group und prägt künftig die Kampagne der Submarke BIOGENA ONE. Die gemeinsame Idee: Nicht allein die einzelnen Stärken zählen, sondern ihr Zusammenspiel.
Die BIOGENA Group gewinnt mit Ralf Rangnick eine der bekanntesten Persönlichkeiten des europäischen Spitzenfußballs als Markenbotschafter. Der österreichische Teamchef wird künftig insbesondere die Kampagne der BIOGENA-Submarke ONE prägen. Die Zusammenarbeit verbindet ein gemeinsames Verständnis von Entwicklung: Entscheidend sind Qualität, konsequente Vorbereitung und das richtige Zusammenspiel vieler Faktoren.
Rangnick steht für eine Fußballphilosophie, in der nicht die größte Zahl an Stars über Erfolg entscheidet, sondern die Fähigkeit, aus individuellen Stärken eine funktionierende Mannschaft zu formen. Dieser Gedanke bildet die inhaltliche Brücke zur neuen Markenkommunikation von BIOGENA ONE.
Gemeinsame Werte: Konsequenz beginnt im Alltag
„Was mich an Ralf Rangnick beeindruckt, ist sein Blick auf das Ganze. Er weiß, dass Spitzenleistung nicht erst am Spieltag beginnt, sondern durch Konsequenz, Vorbereitung und viele kleine Entscheidungen entsteht. Genau diese Haltung möchten wir mit BIOGENA ONE vermitteln: Gesundheit ist nichts, womit man sich nur gelegentlich beschäftigt, sondern etwas, das wir jeden Tag aktiv mitgestalten können. Ralf ist dafür eine außergewöhnlich glaubwürdige Persönlichkeit“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Founder & CEO der BIOGENA Group.
Für Ralf Rangnick zählen klare Rollen, das Zusammenspiel unterschiedlicher Fähigkeiten und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Für BIOGENA ist dieser Ansatz eine überzeugende Parallele zur Entwicklung einer durchdachten Mikronährstoffrezeptur.
Die richtige Auswahl macht den Unterschied
„Die besten Einzelspieler ergeben noch lange nicht die beste Mannschaft. Die Kunst liegt darin, die Richtigen auszuwählen, ihre Stärken zu erkennen und sie so aufeinander abzustimmen, dass daraus ein starkes Team wird. Genau dieser Gedanke steckt auch hinter BIOGENA ONE: Nicht die bloße Zahl der Inhaltsstoffe entscheidet, sondern ihre Qualität, die sorgfältige Auswahl und eine durchdachte Kombination“, sagt Martin Gratzer, Geschäftsführer von BIOGENA ONE.
BIOGENA ONE ist die Lifestyle- und Wellbeing-Submarke der BIOGENA Group. Ihr All-in-ONE Supplement Drink vereint 99 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe in einem Getränk. Das Produkt wurde mit dem Anspruch entwickelt, die tägliche Mikronährstoffroutine einfach und alltagstauglich zu gestalten. PDE 2
„Eine erfolgreiche Mannschaft entsteht nicht allein dadurch, dass man die besten Einzelspieler aufstellt. Entscheidend ist, dass sie zusammenpassen, ihre Stärken einbringen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Dieses Verständnis von bewusstem Auswählen, Abstimmen und konsequentem Handeln verbinde ich auch mit dem Ansatz von BIOGENA ONE“, so Ralf Rangnick.
Die gemeinsame Kampagne soll Ralf Rangnick durch Foto- und Videoproduktionen sowie ausgewählte PR-Formate als offizielles Gesicht von BIOGENA ONE sichtbar machen. Die Kooperation verbindet die Welt des Spitzensports mit den Routinen eines bewussten Lebensstils und ist Teil der Weiterentwicklung der World of BIOGENA.