Longevity: Wenn Gesundheit zur Zeitfrage wird

Noch nie war ein langes Leben für so viele Menschen so selbstverständlich wie heute. Die Lebenserwartung steigt – in Österreich lag sie 2025 bei 80,14 Jahren für Männer und 84,58 Jahren für Frauen. Gleichzeitig wächst aber auch jene Zeitspanne, die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbringen. Zwischen einem langen Leben und einem langen gesunden Leben liegt also nach wie vor eine Lücke.

Und vielleicht ist genau diese Lücke der Grund, warum Longevity heute weit mehr Menschen beschäftigt als noch vor wenigen Jahren. Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um das Alter. Es geht um Energie an einem langen Arbeitstag. Um die Fähigkeit, sich nach Belastung wieder gut zu regenerieren. Um Konzentration, Schlaf, Stoffwechsel, körperliche Leistungsfähigkeit und darum, sich im eigenen Körper möglichst lange gut zu fühlen. Dinge, die heute wichtig sind – und die zugleich beeinflussen, mit welchen Voraussetzungen wir in die kommenden Jahre gehen.

Der Blick richtet sich damit weniger auf einen fernen Zeitpunkt im Leben als auf die gesamte Strecke dorthin. Die Longevity-Forschung beschäftigt sich mit biologischen Prozessen, die über Jahre und Jahrzehnte wirken. Mit der Leistungsfähigkeit der Mitochondrien etwa, mit oxidativem Stress und unterschwelligen Entzündungsprozessen, mit Zellseneszenz oder mit der Fähigkeit des Körpers, beschädigte Zellbestandteile abzubauen und zu erneuern. Alterung passiert schließlich nicht erst dann, wenn sie sichtbar wird. Sie ist Teil unserer Biologie – jeden Tag. Gerade darin liegt ein neuer, spannender Zugang zu Gesundheit: nicht erst zu reagieren, wenn etwas fehlt, sondern früher hinzusehen. Nicht ausschließlich nach Lebensjahren zu fragen, sondern danach, wie viel Gesundheit in diesen Jahren steckt.