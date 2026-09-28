Longevity: Wenn Gesundheit zur Zeitfrage wird

Longevity beginnt nicht erst im Alter. Schlaf, Regeneration, Stoffwechsel, Bewegung und Zellgesundheit beeinflussen schon heute, wie wir uns in Zukunft fühlen. Warum gesundes Altern immer stärker zur Frage des Lebensstils wird und welche biologischen Prozesse dabei eine Rolle spielen.
Noch nie war ein langes Leben für so viele Menschen so selbstverständlich wie heute. Die Lebenserwartung steigt – in Österreich lag sie 2025 bei 80,14 Jahren für Männer und 84,58 Jahren für Frauen. Gleichzeitig wächst aber auch jene Zeitspanne, die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbringen. Zwischen einem langen Leben und einem langen gesunden Leben liegt also nach wie vor eine Lücke.
Und vielleicht ist genau diese Lücke der Grund, warum Longevity heute weit mehr Menschen beschäftigt als noch vor wenigen Jahren. Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um das Alter. Es geht um Energie an einem langen Arbeitstag. Um die Fähigkeit, sich nach Belastung wieder gut zu regenerieren. Um Konzentration, Schlaf, Stoffwechsel, körperliche Leistungsfähigkeit und darum, sich im eigenen Körper möglichst lange gut zu fühlen. Dinge, die heute wichtig sind – und die zugleich beeinflussen, mit welchen Voraussetzungen wir in die kommenden Jahre gehen.
Der Blick richtet sich damit weniger auf einen fernen Zeitpunkt im Leben als auf die gesamte Strecke dorthin. Die Longevity-Forschung beschäftigt sich mit biologischen Prozessen, die über Jahre und Jahrzehnte wirken. Mit der Leistungsfähigkeit der Mitochondrien etwa, mit oxidativem Stress und unterschwelligen Entzündungsprozessen, mit Zellseneszenz oder mit der Fähigkeit des Körpers, beschädigte Zellbestandteile abzubauen und zu erneuern. Alterung passiert schließlich nicht erst dann, wenn sie sichtbar wird. Sie ist Teil unserer Biologie – jeden Tag. Gerade darin liegt ein neuer, spannender Zugang zu Gesundheit: nicht erst zu reagieren, wenn etwas fehlt, sondern früher hinzusehen. Nicht ausschließlich nach Lebensjahren zu fragen, sondern danach, wie viel Gesundheit in diesen Jahren steckt.
Nicht jünger – sondern länger gut.
Lange Zeit war das Versprechen rund um das Älterwerden vor allem eines: möglichst lange jung auszusehen. Longevity denkt anders. Nicht gegen das Alter, sondern mit der Zeit. Dabei geht es weniger darum, die Uhr zurückzudrehen, als vielmehr darum, den eigenen Organismus möglichst lange in seinen Funktionen zu unterstützen. Gesundheit wird dadurch nicht zu einem Ziel für später, sondern zu etwas, das sich über Jahre entwickelt – im Zusammenspiel von Bewegung, Ernährung, Schlaf, Regeneration, mentaler Balance und einer bedarfsgerechten Versorgung mit Mikronährstoffen. Das verändert auch die Perspektive auf das Älterwerden selbst.
Wer mit 35 darüber nachdenkt, wie gut er regeneriert, tut das vielleicht noch nicht unter dem Begriff Longevity. Wer mit 45 beginnt, Schlaf, Stress oder Stoffwechsel bewusster wahrzunehmen, vermutlich ebenfalls nicht. Und doch sind genau diese Fragen Teil desselben größeren Gedankens: Wie schaffen wir Bedingungen, unter denen unser Körper möglichst lange gut funktionieren kann? Die Jahre, die später einmal als „gesundes Altern“ bezeichnet werden, beginnen schließlich nicht erst im Alter.
Longevity bekommt bei BIOGENA einen eigenen Schwerpunkt.
Bei BIOGENA beschäftigt man sich seit zwei Jahrzehnten mit der Frage, wie Erkenntnisse aus Medizin, Ernährungswissenschaft und Biochemie in konkrete Mikronährstoffkonzepte übersetzt werden können. Nun wird Longevity innerhalb des Sortiments noch stärker sichtbar: Ab voraussichtlich November startet eine eigene BIOGENA Longevity-Produktlinie. Dabei folgt die Linie bewusst keinem einzelnen Trend oder vermeintlichen „Longevity-Molekül“. Unterschiedliche Formulierungen greifen vielmehr verschiedene Bereiche auf, die heute im Zusammenhang mit Healthy Aging, Zellgesundheit und langfristiger Vitalität diskutiert werden. Einen besonders umfassenden Ansatz verfolgt BEST AGE SUPERIOR. Der All-in-One-Komplex vereint 24 ausgewählte Inhaltsstoffe in einer Formulierung. Dazu zählen unter anderem Alpha-Ketoglutarat, Spermidin, Fisetin, EGCG aus Grüntee, Sulforaphan und Safran-Extrakt sowie ausgewählte Markenrohstoffe wie Resveratrol, Quercetin, NADH und Ubiquinol. Ergänzt wird die Rezeptur unter anderem durch Niacin und Chrom. Gerade die Breite der Zusammensetzung macht deutlich, wie sehr sich auch das Verständnis von Longevity verändert hat: weg von einem isolierten Ansatz, hin zu einem Zusammenspiel verschiedener biologischer Ebenen.
Mit der SIRT-FORMULA® wird dieser Gedanke fokussierter weitergeführt. Die Formulierung kombiniert Pflanzenstoffe wie Quercetin und Resveratrol mit Grüntee- und Curcuma-longa-Extrakt und greift damit ein Forschungsfeld auf, in dem unter anderem Sirtuine – Proteine mit Bedeutung für die Zellregulation – im Mittelpunkt stehen. SPERMIDIN CELLIMMUN ergänzt die neue Linie um einen weiteren gezielten Baustein. So entsteht ein Portfolio, das Longevity nicht als eine einzelne Lösung versteht, sondern unterschiedliche Perspektiven auf Gesundheit und gesundes Altern zusammenführt.
Das Morgen beginnt ziemlich früh
Vielleicht ist das die interessanteste Erkenntnis hinter dem aktuellen Longevity-Trend: Die Zukunftunserer Gesundheit fühlt sich selten wie Zukunft an. Sie steckt in sehr gegenwärtigen Dingen. Darin, wie gut wir schlafen. Wie wir mit Belastung umgehen. Wie schnell wir uns erholen. Wie viel Energie uns durch einen Tag trägt. Wie selbstverständlich Bewegung Teil unseres Lebens bleibt. Und wie bewusst wir mit unserem Körper umgehen, lange bevor wir überhaupt beginnen, über das Älterwerden nachzudenken. Natürlich kann niemand den Alterungsprozess stoppen. Und Longevity ist kein Versprechen ewiger Jugend. Aber die Forschung zeigt zunehmend, wie viele biologische Prozesse mit dem Älterwerden verbunden sind und wie komplex das Zusammenspiel ist. Der bestehende BIOGENA-Ansatz richtet den Blick dabei unter anderem auf Mitochondrien, oxidativen Stress, Entzündungsprozesse und zelluläre Mechanismen. Damit wird aus der Frage „Wie alt möchte ich werden?“ beinahe automatisch eine andere:
Wie möchte ich mich auf dem Weg dorthin fühlen?
Vielleicht liegt genau darin das Wesen von Longevity. Nicht möglichst viele Jahre anzuhäufen, sondern dafür zu sorgen, dass möglichst viele davon wirklich gute Jahre sind.