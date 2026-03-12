Die Macht der Erwartungen: Wie Führung Leistung formt

Montagmorgen, 8:47 Uhr. Im Konferenzraum eines Technologieunternehmens stellt eine junge Produktmanagerin ihre erste große Idee vor. Die Präsentation ist solide, vielleicht sogar gut. Doch noch bevor die Diskussion beginnt, ist der Ausgang der Sitzung im Grunde bereits entschieden.

Die Führungskraft im Raum hat eine Erwartung. Sie kennt den Lebenslauf der Managerin. Universitätsabschluss, früher ein Startup gegründet, mehrere Empfehlungen aus der Branche. In internen Gesprächen ist ihr Name bereits gefallen – als mögliches „High Potential“.

Als sie spricht, hören die Anwesenden aufmerksam zu. Rückfragen sind neugierig, nicht skeptisch. Kleine Unklarheiten werden großzügig interpretiert. Ein Vorschlag wirkt plötzlich innovativ, eine Idee mutig.

Eine Woche später präsentiert eine andere Mitarbeiterin ein ähnliches Konzept. Ihr Lebenslauf ist weniger spektakulär, ihre Reputation noch unklar. Die Diskussion verläuft anders. Fragen sind kritischer, Zweifel lauter.

Beide Präsentationen unterscheiden sich kaum. Inhaltlich bewegen sie sich auf ähnlichem Niveau, die Argumente sind vergleichbar, die Vision plausibel. Doch im Raum existieren zwei unterschiedliche Erwartungen.

Und Erwartungen wirken im Gehirn wie Filter. Sie lenken Aufmerksamkeit, verändern Interpretation und beeinflussen Entscheidungen oft innerhalb von Sekunden. Ein Argument erscheint überzeugender, weil es zum inneren Bild des Talents passt. Eine Unsicherheit wird übersehen, weil sie nicht in dieses Bild gehört.

Auf diese Weise entsteht ein Prozess, der selten bemerkt wird, aber enorme Folgen hat. Er bestimmt, wem Verantwortung übertragen wird, wessen Ideen wachsen dürfen und wessen Potenzial übersehen wird. Karrieren beginnen nicht nur mit Leistung, sondern auch mit Erwartungen.