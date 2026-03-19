Der Boden entscheidet - Warum Führung dort beginnt, wo niemand hinsieht

Auf dem Bergbauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, lagen zwei Wiesen nebeneinander.

Die eine war verlässlich: dicht, grün, ertragreich. Die andere war ein Problem. Steine, kahle Stellen, ausgedünntes Gras. Ein Feld, das mehr Arbeit machte, als es zurückgab.

Ich erinnere mich, wie ich als Kind gefragt habe, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen.

Warum nicht einfach die gute Wiese nutzen – und die andere lassen, wie sie ist?

Mein Vater hat darauf nie direkt geantwortet.

Er ist einfach jeden Frühling wieder hinausgegangen.

Er hat keine Samen gestreut.

Er hat auch nicht versucht, das, was da war, irgendwie „besser wachsen zu lassen“.

Er hat Steine gesammelt. Stunde um Stunde.

Er hat den Boden aufgebrochen, gekalkt, immer wieder gewendet.

Wochenlang – nichts als braune Erde.

Es sah aus wie Verschwendung.

Keine sichtbare Verbesserung. Kein Fortschritt. Nur Arbeit.

Und dann kam ein Sommer, in dem man zum ersten Mal nicht mehr sofort sah, welches Feld das „schlechte“ war.

Nicht perfekt. Nicht plötzlich üppig.

Aber tragfähig.

Im Jahr darauf brauchte dieses Feld weniger Aufmerksamkeit als je zuvor.

Und irgendwann hörte mein Vater auf, darüber zu sprechen, welches das „gute“ und welches das „schlechte“ Feld war.

Der Unterschied war verschwunden.

Nicht, weil man das Gras verbessert hatte.

Sondern weil man den Boden verändert hatte.