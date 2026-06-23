Lisa Buchner: Was Manager vom Wingsuit-Fliegen lernen

In einer Arbeitswelt, die von Veränderung, Komplexität und steigenden Anforderungen geprägt ist, gewinnen Resilienz, Mut und Entscheidungsstärke zunehmend an Bedeutung. Die mentale Dynamik dahinter liegt oft näher am Spitzensport, als man vermuten würde. Genau hier setzt die Interviewreihe „Performance-Talks“ von trend. und SPORTS.Selection an: Sie zeigt, welche Erfolgsgeheimnisse Athlet und Expert auszeichnen und welche Impulse daraus für den Berufsalltag entstehen.

In dieser Ausgabe spricht Extremsportlerin, Managerin und Keynote Speakerin Lisa Buchner über Mut, Leadership und Handlungsfähigkeit unter Druck. Als erste und bislang einzige Wingsuit-Trainerin Österreichs kennt sie Situationen, in denen Entscheidungen innerhalb von Sekunden getroffen werden müssen. Zugleich bringt sie mehr als 15 Jahre Erfahrung in internationalen Managementpositionen mit.

Für Buchner entsteht nachhaltiger Erfolg nicht allein durch Leistung, sondern vor allem durch den Umgang mit Rückschlägen, Weiterentwicklung und den Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen. Im Gespräch erklärt sie, warum Resilienz trainierbar ist, kleine Schritte oft große Veränderungen bewirken und was Führungskräfte vom Extremsport über Leadership und Entscheidungsfindung lernen können.