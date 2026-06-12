trend. Personalities 08/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Immobilien
ELISABETH NEMEC, 50, die im Eventmanagement begonnen hat und danach bei Immocontract und Re/Max als Maklerin tätig war, wird Teamleiterin Wien und NÖ Ost bei Raiffeisen Immobilien.
studierte Immobilienmanagerin, übernimmt die Bereichsleitung Property Management des Immobilienentwicklers Buwog in Österreich. Sie war zuvor bei EHL tätig.
zuvor bei Engel & Völkers beschäftigt und seit 2018 bei Willhaben, wird neuer Sales Director Immobilien beim Portal. Begonnen hat der begeisterte Sportler in der Gastronomie.
Digital
ist beim IT- und Softwareunternehmen Celum Head of Talent, Team & Culture. Sie war zuletzt Vice President People & Culture bei Cloudflight und bringt internationale Erfahrung mit.
bringt bei der Compass-Gruppe (u. a. WirtschaftsCompass, APO24) sein internationales Know-how aus dem Start-up-Bereich mit ein, um für das Familienunternehmen neue Perspektiven zu entwickeln.
verstärkt die Wiener Kreativagentur LWND als Account Managerin für 360-°-Kampagnen, Social Media und digitale Kommunikation. Sie war zuvor bei der Stargate Group und bei Red Bull Mediahouse.
Forschung & Innovation
Senior Researcher bei Joanneum Research, bekam den Sonderpreis „Innovation Holz“ für sein Projekt „Elektrisch leitende Holzoberfläche durch Atmosphärendruck-Plasma“.
Forscher am LKR, gewinnt den AIT Poster Award 2026 für eine Simulationslösung in der additiven Fertigung, die Ergebnisse in Minuten statt Tagen liefert.
Universitätsprofessor an der JKU, übernimmt den neuen Lehrstuhl für Pädiatrische Kardiologie an der Medizinischen Fakultät. Er ist auch am Kinderherz Zentrum Linz tätig.
Handel & Dienstleistungen
wird ab Juli neuer Managing Director Northern Europe bei Bulgari (inkl. Österreich). Er war zuvor für Repossi, Thomas Pink Shirtmaker, Arthur Arbesser und Louis Vuitton tätig.
übernimmt die Vertriebsverantwortung für die Region West bei Dm. Sie ist seit 2024 Leiterin des Ressort Mitarbeiter und Mitglied der Geschäftsleitung von Dm Drogerie Markt Österreich.
ist neuer Commercial Operations Director (COD) bei Mediamarktsaturn. Zuvor war er bei TP Vision, Samsung Electronics sowie schon einmal in der Mediamarktsaturn-Gruppe beschäftigt.
Energie & Umwelt
ist neu im Aufsichtsrat des norddeutschen Windkraftprojektierers PNE. Sie ist aktuell Vorstand bei Verbund und war zuvor als CEO von Enercity AG und als Geschäftsführerin bei Wien Energie tätig.
ist definitiv als Leiter der Energiesektion im Wirtschaftsministerium bestellt worden. Er war zuvor im Klimaministerium, bei der E-Control sowie in der WKÖ tätig.
ist neue Leiterin der Bereiche Vertrieb und Marketing bei der Austria Email AG. Zuvor war sie bei Daikin Osteuropa, unter anderem als Business Development Manager für Retail, sowie bei A1 tätig.
Recht & Steuer
avanciert bei Dorda zur eingetragenen Rechtsanwältin. Sie ist bereits seit acht Jahren bei Dorda, berät im Immobilien- und Baurecht und begleitet große Immobilientransaktionen sowie Projektentwicklungen.
verstärkt das Team Geistiges Eigentum und Informationstechnologie der Kanzlei Binder Grösswang nun als Rechtsanwalt. Der IP-Rechtsexperte ist bereits seit 2021 im Team rund um Partner Ivo Rungg tätig.
wird Contract Partner bei Haslinger Nagele Rechtsanwälte. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Regulierungs-, Vergabe- und Wettbewerbsrecht sowie im Öffentlichen Recht und im Unionsrecht.
Ihr Unternehmen
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