trend. Personalities 04/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Immobilien
zuvor bei L’Oréal, KPMG, Energie AG und im Start-up-Bereich tätig, übernimmt die Marketingleitung bei Wohnio, einem Experten für die Digitalisierung von Zentralheizungen.
wird Managing Director des Logistik- und Industrieimmobilieninvestors CTP Österreich. Zuvor war sie bei DB Schenker und Panattoni Austria im Immobilienbereich beschäftigt.
bisher Leiterin der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, wird nun auch Prokuristin beim führenden Wiener Wohn- und Gewerbeimmobiliendienstleister Otto Immobilien.
Handel & Dienstleistungen
wird neuer Geschäftsführer der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria, EAK. Opfermann war zuvor mehrere Jahre in Brüssel sowie als Kabinettschef-Stellvertreter im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium tätig.
ist ab März 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der Wolford AG. Er ist seit 2025 als Vorstandsmitglied im Unternehmen beschäftigt und war zuvor u. a. bei Ermenegildo Zegna und Alessi tätig.
Digital
leitet die Campus Wien Academy und bringt 15 Jahre Erfahrung aus dem Bildungsbereich mit ein, zuletzt als Chief of Innovation & Technology bei MDI. Ihr Vorgänger Franz Gatterer geht in den Ruhestand.
übernimmt die Geschäftsführung der CIS Certification. Er ist seit fünf Jahren als Lead Auditor im Haus, und bringt Erfahrung aus der IT- und Telekombranche mit u. a. von Kapsch oder Cancom.
verstärkt als Manager den CIO-Advisory Bereich bei PwC Österreich. Er leitete zuletzt die Softwaretechnik bei Vivavis in der Schweiz und war auch in der SW-Entwicklung bei Amazon tätig.
Recht & Steuer
wurde zum Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland in Österreich ernannt. Er ist als Rechtsanwalt auf Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions und Immobilienrecht spezialisiert.
steigen bei PHH Rechtsanwält:innen zu Counsels auf. Urbas ist auf Bank- und Finanzrecht spezialisiert. Guggenberger berät bei Transaktionen, bei Private Equity und bei Venture Capital.
avancieren bei Binder Grösswang zu Partnern. Bammer berät im Arbeitsrecht und im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzrechts. Fuith bei komplexen M&A- und Private-Equity-Transaktionen.
Ihr Unternehmen
Haben Sie Personalmeldungen aus Ihrem Unternehmen? Dann sende Sie diese bitte an onlineredaktion@trend.at.