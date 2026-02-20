trend. Personalities 03/26

Abo

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Banken und Versicherungen

Birgit Niessner, 55

ist seit Anfang Februar geschäftsführende Direktorin der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft. Sie war davor Chefvolkswirtin der Oesterreichischen Nationalbank.

Bild

 © UN Photo/Violaine Martin
Annemarie Ulbing, 58

führt seit Jänner gemeinsam mit Gregor Führicht den Wiener Verein, eine 100-Prozent-Tochter der Wiener Städtischen und Eigentümer mehrerer Bestattungsunternehmen.

Bild

 © Wiener_Verein
Andreas Leskosek, 56

hat bei der Steiermärkischen Sparkasse mit Anfang Februar die stellvertretende Verantwortung für das Firmenkundengeschäft mit KMU übernommen.

Bild

 © Margit Kundigraber
ALEXANDRA HABELER-DRABEK, 55

ist mit CEO Peter Bosek und den Erste-Group-Vorstandskollegen Stefan Dörfler und Maurizio Poletto neu im Aufsichtsrat der Erste Bank Polska (Santander).

Bild

 © Erste Group/Daniel Hinterramskogler
MARKUS ZAHRNHOFER, 40

ist seit 1. Februar neu im Vorstand der Merkur Versicherung AG. Seine Bereiche sind u. a. Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung sowie Risikomanagement.

Bild

 © Merkur
REGINA FUCHS, 42

leitet seit Jahresbeginn die Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Davor war die studierte Volkswirtin bei der Statistik Austria.

Bild

 © OeNB

Immobilien

Heinz Resmann, 31

erhält die Prokura der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. Er startete seine Karriere bei EHL, studierte an der WU Wien und schließt in Kürze sein Masterstudium am Juridicum Wien ab.

Bild

 © EHL
Valentin Bauer, 31

übernimmt in der IMMOUNITED GmbH als Chief Operating Officer die operative Unternehmensleitung in den Bereichen Sales, Customer Care und Marketing.

Bild

 © IMMOunited GmbH
Maria Dorner, 39

Expertin für Projektentwicklung und Asset Management und früher bei 6B47 Real Estate Investors AG beschäftigt, verstärkt das Team des Proptech-Anbieters Pocket House.

Bild

 © Pocket House
MORTEZA ALEMI, 27

zuletzt in der Wirtschaftsberatung tätig, verstärkt künftig das Bewertungsteam von Reinberg & Partner. Alemi hat an der FH Wien und an der FH Wiener Neustadt studiert.

Bild

 © Reinberg & Partner
MADDALENA ZOCCA, 32

übernimmt als Head Of Growth die Verantwortung für den Vertrieb beim Wohnraumenergiespezialisten Wohnio. Sie war zuletzt bei Otovo und Too Good To Go beschäftigt.

Bild

 © Wohnio GmbH/Isabella Joech
ANDREAS MAHRER, 54

zuvor bei Porr und Habau tätig, wird Leiter des strategischen Einkaufs beim Premiumbauträger Glorit. Der Immobilienexperte studierte an der Universität für Bodenkultur Wien.

Bild

 © Glorit

Digital

Yves Zischek, 50

ist seit Jahresanfang Managing Director von DLR in Österreich und verwaltet neben dem Schweizer Markt die Österreich-Agenden des großen US-amerikanischen Rechenzentrumbetreibers.

Bild

 © Beigestellt
Elisabeth Teipen, 53

verstärkt die Führungsriege von Ricoh als HR Director für die Central & Eastern Europe. Teipen war zwölf Jahre bei Continental, zuletzt Head of HR für ganz EMEA.

Bild

 © Ricoh
Perry Damir, 49

ist Head of Marketing & E-Commerce bei LG Österreich. Dort bringt er Erfahrungen aus Musik- und Unterhaltungsbranche ein, u. a. von EMI und Playstation.

Bild

 © Beigestellt

Forschung & Innovation

Alice Assinger

leitet das Ludwig Boltzmann Institut für Kardiovaskuläre Forschung mit Fokus auf Prävention und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Bild

 © feelimage/Matern
Jörg Schmiedmayer

und seinem Team vom Atominstitut der TU Wien ermöglichten ein ERC Proof of Concept Grant die Entwicklung eines Prototyps für eine neue Quantentechnologie.

Bild

 © Beigestellt
Wolfgang Frimmel

Gesundheitsökonom, übernimmt den neuen Lehrstuhl für Versorgungsforschung mit Schwerpunkt Geschlechtermedizin an der Medizinischen Fakultät der JKU.

Bild

 © Beigestellt

Recht & Steuer

Elena Lanmüller, 32, und Alexander Capka, 30

verstärken Dorda als eingetragene Rechtsanwälte. Lanmüller war schon während ihres Studiums in der Health & Life Science Group. Capka ist auf Immobilien- und Baurecht spezialisiert.

Bild

 © Dorda
Mirjam Holuschka, 31

avanciert im Arbeitsrechtsteam von Binder Grösswang zur eingetragenen Rechtsanwältin. Sie ist auf Arbeitsrecht, Restrukturierungen sowie Management- und Arbeitsverträge spezialisiert.

Bild

 © Georg Wilke
Gregor Saxinger, 30

vom Vergabrechtsteam bei FSM wurde zum Rechtsanwalt angelobt. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere im Vergabe- und Bauvertragsrecht sowie in komplexen Beschaffungsvorhaben.

Bild

 © FOTO: STUDIO KOEKART
PHILIPP J. MARBOE

ist neuer Partner bei Schiefer Rechtsanwälte. Er hat sich in über zwanzig Jahren Berufserfahrung als führender Experte im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere im Vergabe- und Vertragsrecht, etabliert.

Bild

 © FOTO: STUDIO KOEKART
BERND TAUCHER, 56

gründet mit Bernd Taucher Corporate Advisory seine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Der erfahrene M&A- und Corporate-Finance-Transaktionsanwalt war zuvor Namenspartner in der Kanzlei Graf Patsch Taucher.

Bild

 © Oreste Schaller
PHILIPP STANEK, 39

wird Partner bei DLA Piper und zugleich Head of Tax in Österreich. Der Rechtsanwalt und Steuerberater kommt von Baker McKenzie in Wien, wo er ebenfalls Leiter der Praxisgruppe Tax war.

Bild

 © DLA Piper/Walter J. Sieberer

Handel & Dienstleistungen

Christina Derntl

wird neue Einkaufsleiterin beim Kaufhaus Steffl und verantwortet damit ein 20-köpfiges Team. Sie ist seit 2014 im Unternehmen und war zuvor bei Topshop, Boss und Peek & Cloppenburg beschäftigt.

Bild

 © Beigestellt
Eva Kneissl

hat die Leitung der neuen Vertriebsstruktur bei Almdudler übernommen. Sie ist seit Dezember 2020 im Unternehmen tätig und war zuvor in verschiedenen Positionen bei internationalen Konsumgüterunternehmen aktiv.

Bild

 © Beigestellt
Benjamin Gruber, 35

steigt in die Geschäftsführung von Uni-Großhandel mit Sitz in Oberösterreich ein. Er ist seit acht Jahren im Unternehmen tätig, das ab April völlig eigenständig agiert und sich nun auf die Belieferung von Nah- & Frisch-Märkten ko

Bild

 © UniGroßhandel
MARTIN ALLES, 50

übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort „Kunde“ bei Lidl Österreich. Alles ist seit 2016 bei Lidl tätig und war davor 20 Jahre lang bei Ogilvy & Mather beschäftigt.

Bild

 © Lidl Österreich
CHRISTOPH MAYER, 44

ist neuer Co-Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied bei Metro Österreich und in mehreren leitenden Managementfunktionen im Großhandel aktiv.

Bild

 © Martin Steiger
ANTON PILZ, 47

ist ab April neuer Sales Division Manager bei Electrolux Österreich. Zuletzt war er bei Rexel Austria tätig, davor bekleidete er leitende Positionen bei Whirlpool/Indesit und bei Samsung.

Bild

 © Beigestellt

Energie & Umwelt

Herbert Paierl, 73

wurde zum Vorstandsvorsitzenden von PV Austria wiederbestellt. Paierl ist u. a. Unternehmensberater und seit 2019 in dieser Funktion tätig. Bis 2004 war er Wirtschaftskammerpräsident in der Steiermark.

Bild

 © Thomas Unterberger
Gerhard Praxmarer, 54

ist seit Februar für die Leitung von Wärmepumpenspezialist Ait Austria verantwortlich. Er war zuvor seit 1998 in verschiedenen leitenden Funktionen bei Klinger Gebetsroither tätig.

Bild

 © Larissa Bachmann
Andreas Strauss, 47

ist neuer Geschäftsführer bei der Mitan Holzbauf GmbH. Strauss ist seit 2024 im Unternehmen beschäftigt, er war zuvor bei Bauwerk31 und in der Rhomberg-Gruppe tätig.

Bild

 © Martin Holzbau

