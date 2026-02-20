trend. Personalities 03/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Banken und Versicherungen
ist seit Anfang Februar geschäftsführende Direktorin der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft. Sie war davor Chefvolkswirtin der Oesterreichischen Nationalbank.
führt seit Jänner gemeinsam mit Gregor Führicht den Wiener Verein, eine 100-Prozent-Tochter der Wiener Städtischen und Eigentümer mehrerer Bestattungsunternehmen.
hat bei der Steiermärkischen Sparkasse mit Anfang Februar die stellvertretende Verantwortung für das Firmenkundengeschäft mit KMU übernommen.
ist mit CEO Peter Bosek und den Erste-Group-Vorstandskollegen Stefan Dörfler und Maurizio Poletto neu im Aufsichtsrat der Erste Bank Polska (Santander).
ist seit 1. Februar neu im Vorstand der Merkur Versicherung AG. Seine Bereiche sind u. a. Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung sowie Risikomanagement.
leitet seit Jahresbeginn die Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Davor war die studierte Volkswirtin bei der Statistik Austria.
Immobilien
erhält die Prokura der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. Er startete seine Karriere bei EHL, studierte an der WU Wien und schließt in Kürze sein Masterstudium am Juridicum Wien ab.
übernimmt in der IMMOUNITED GmbH als Chief Operating Officer die operative Unternehmensleitung in den Bereichen Sales, Customer Care und Marketing.
Expertin für Projektentwicklung und Asset Management und früher bei 6B47 Real Estate Investors AG beschäftigt, verstärkt das Team des Proptech-Anbieters Pocket House.
zuletzt in der Wirtschaftsberatung tätig, verstärkt künftig das Bewertungsteam von Reinberg & Partner. Alemi hat an der FH Wien und an der FH Wiener Neustadt studiert.
übernimmt als Head Of Growth die Verantwortung für den Vertrieb beim Wohnraumenergiespezialisten Wohnio. Sie war zuletzt bei Otovo und Too Good To Go beschäftigt.
zuvor bei Porr und Habau tätig, wird Leiter des strategischen Einkaufs beim Premiumbauträger Glorit. Der Immobilienexperte studierte an der Universität für Bodenkultur Wien.
Digital
ist seit Jahresanfang Managing Director von DLR in Österreich und verwaltet neben dem Schweizer Markt die Österreich-Agenden des großen US-amerikanischen Rechenzentrumbetreibers.
verstärkt die Führungsriege von Ricoh als HR Director für die Central & Eastern Europe. Teipen war zwölf Jahre bei Continental, zuletzt Head of HR für ganz EMEA.
ist Head of Marketing & E-Commerce bei LG Österreich. Dort bringt er Erfahrungen aus Musik- und Unterhaltungsbranche ein, u. a. von EMI und Playstation.
Forschung & Innovation
leitet das Ludwig Boltzmann Institut für Kardiovaskuläre Forschung mit Fokus auf Prävention und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Herz-Kreislauf-Gesundheit.
und seinem Team vom Atominstitut der TU Wien ermöglichten ein ERC Proof of Concept Grant die Entwicklung eines Prototyps für eine neue Quantentechnologie.
Gesundheitsökonom, übernimmt den neuen Lehrstuhl für Versorgungsforschung mit Schwerpunkt Geschlechtermedizin an der Medizinischen Fakultät der JKU.
Recht & Steuer
verstärken Dorda als eingetragene Rechtsanwälte. Lanmüller war schon während ihres Studiums in der Health & Life Science Group. Capka ist auf Immobilien- und Baurecht spezialisiert.
avanciert im Arbeitsrechtsteam von Binder Grösswang zur eingetragenen Rechtsanwältin. Sie ist auf Arbeitsrecht, Restrukturierungen sowie Management- und Arbeitsverträge spezialisiert.
vom Vergabrechtsteam bei FSM wurde zum Rechtsanwalt angelobt. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere im Vergabe- und Bauvertragsrecht sowie in komplexen Beschaffungsvorhaben.
ist neuer Partner bei Schiefer Rechtsanwälte. Er hat sich in über zwanzig Jahren Berufserfahrung als führender Experte im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere im Vergabe- und Vertragsrecht, etabliert.
gründet mit Bernd Taucher Corporate Advisory seine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Der erfahrene M&A- und Corporate-Finance-Transaktionsanwalt war zuvor Namenspartner in der Kanzlei Graf Patsch Taucher.
wird Partner bei DLA Piper und zugleich Head of Tax in Österreich. Der Rechtsanwalt und Steuerberater kommt von Baker McKenzie in Wien, wo er ebenfalls Leiter der Praxisgruppe Tax war.
Handel & Dienstleistungen
wird neue Einkaufsleiterin beim Kaufhaus Steffl und verantwortet damit ein 20-köpfiges Team. Sie ist seit 2014 im Unternehmen und war zuvor bei Topshop, Boss und Peek & Cloppenburg beschäftigt.
hat die Leitung der neuen Vertriebsstruktur bei Almdudler übernommen. Sie ist seit Dezember 2020 im Unternehmen tätig und war zuvor in verschiedenen Positionen bei internationalen Konsumgüterunternehmen aktiv.
steigt in die Geschäftsführung von Uni-Großhandel mit Sitz in Oberösterreich ein. Er ist seit acht Jahren im Unternehmen tätig, das ab April völlig eigenständig agiert und sich nun auf die Belieferung von Nah- & Frisch-Märkten ko
übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort „Kunde“ bei Lidl Österreich. Alles ist seit 2016 bei Lidl tätig und war davor 20 Jahre lang bei Ogilvy & Mather beschäftigt.
ist neuer Co-Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied bei Metro Österreich und in mehreren leitenden Managementfunktionen im Großhandel aktiv.
ist ab April neuer Sales Division Manager bei Electrolux Österreich. Zuletzt war er bei Rexel Austria tätig, davor bekleidete er leitende Positionen bei Whirlpool/Indesit und bei Samsung.
Energie & Umwelt
wurde zum Vorstandsvorsitzenden von PV Austria wiederbestellt. Paierl ist u. a. Unternehmensberater und seit 2019 in dieser Funktion tätig. Bis 2004 war er Wirtschaftskammerpräsident in der Steiermark.
ist seit Februar für die Leitung von Wärmepumpenspezialist Ait Austria verantwortlich. Er war zuvor seit 1998 in verschiedenen leitenden Funktionen bei Klinger Gebetsroither tätig.
ist neuer Geschäftsführer bei der Mitan Holzbauf GmbH. Strauss ist seit 2024 im Unternehmen beschäftigt, er war zuvor bei Bauwerk31 und in der Rhomberg-Gruppe tätig.
