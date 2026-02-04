KI-Experte: „Sokratisches Denken ist gefragt"

Andreas Slogar :

HR wird aufgewertet, aber der Anspruch an sie steigt. Sie müssen das Recruiting komplett neu denken. Die Fragen jetzt sind: Welche Kompetenzen haben wir bisher benötigt? Welche werden mit KI ersetzt oder unterstützt? Wie sieht mein zukünftiges Kompetenzprofil aus? Und im Grunde muss ich das alle zwölf Monate hinterfragen. HR-Abteilungen konnten 30 Jahre lang das Profil für einen Bankkaufmann unbearbeitet lassen. Das gilt nicht mehr. Kompetenzen müssen geschult und entwickelt, Wissen muss in der Belegschaft aufgebaut werden. Da kommen Sie nicht umhin, denn die Mitarbeitenden, die heute bereits auf zehn Jahre KI-Erfahrung blicken können, die gibt es schlicht nicht. Sie müssen in die Belegschaft hineingehen, auf gewisse Weise Marketing betreiben und das selbst aufbauen.