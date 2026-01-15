Wettlauf um die besten KI-Lösungen im Handel

Kaum hat sich die Aufregung um teure Preise in den Regalen halbwegs gelegt, geht es im Backoffice rund.

In Zeiten schwacher Konsumstimmung und starken Wettbewerbs setzen Spar, Intersport & Co. derzeit alles daran, durch KI die nächsten Effizienzreserven zu erschließen, die die analoge Shoppingwelt so hergibt. Nach den positiven Erfahrungen im E-Commerce nutzen nun bereits auch 68 Prozent der stationär tätigen Unternehmen dementsprechende Tools, ergab eine Studie von Google Österreich und Handelsverband. Sprecher Rainer Will: „KI ist vom Angstthema zum Handwerkzeug geworden, wie einst E-Mail oder Onlineshop, und entwickelt sich nun zum Wettbewerbsbooster. Wer früh lernt, gewinnt Tempo, Qualität und Kundennähe. Wer abwartet, wird überholt.“

Abwarten scheint keine Kategorie, unbemerkt vom Kunden ist KI bereits großflächig im Einsatz (...)

