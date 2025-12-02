Moving Forward Conference 2025 diskutierte die Zukunft von KI

Unter dem Motto „AI x Human – The New Era of Synergy“ diskutierten internationale Expert:innen am 21. November über Strategien, Risiken und Chancen einer Zukunft, in der Mensch und Maschine gemeinsam arbeiten.

Eine neue Studie des IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse sorgte für ersten Diskussionsstoff: 51 Prozent der Österreicher:innen sehen KI derzeit kritisch, nur 44 Prozent bewerten ihren Einfluss positiv. Vor allem die Jüngeren bis 30 sind skeptisch, die Altersgruppe 30 bis 49 hingegen am offensten. Besonders sensibel reagieren die Befragten auf politische und juristische KI-Anwendungen; 69 Prozent sorgen sich um Datenschutz. Gleichzeitig erkennen viele Potenziale im Gesundheitswesen und in der Bildung.

Impulse kamen auch aus Politik und Wirtschaft: Das Wirtschaftsministerium setzt auf digitale Verwaltung und KI-On-Premise-Lösungen, um Österreich als Innovationsstandort zu stärken. Die Post-Tochter DAiTA präsentierte KI-gestützte Dokumentenverarbeitung, die jährlich über 100 Millionen Dokumente automatisiert verarbeitet – ein Beispiel für Effizienzgewinne durch Automatisierung.

In Keynotes und Workshops wurde die Botschaft mehrfach betont: KI ersetzt Menschen nicht, sie erweitert ihre Fähigkeiten. Ob in Softwareentwicklung, Marktforschung oder Content Creation – überall geht es um eine neue Form der Zusammenarbeit, die technologische Präzision mit menschlicher Kontrolle verbindet.

Ein Panel zu Europa und den USA zeigte zudem, wie unterschiedlich Innovationskulturen funktionieren. Während Europa in der Regulierung führend ist, dominiert in den USA der pragmatische „Just Do It“-Ansatz. Österreich besitzt starke Forschung, kämpft aber weiterhin mit der Umsetzung.

Die Konferenz machte deutlich, dass eine verantwortungsvolle, menschenzentrierte KI-Nutzung entscheidend sein wird, damit Europa im globalen Wettbewerb bestehen kann – und dass echte Innovation dort entsteht, wo menschliche Kreativität und KI zusammenwirken.