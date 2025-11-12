Mastercard-Österreich-Chef: „Bald kann ChatGPT buchen und bezahlen“

Michael Brönner :

Gute Frage. Der Schlüssel ist der Consumer Intent, also wie klar die Absicht definiert ist. Wenn ich sage: „Kaufe die Laufschuhe für meine Frau, sobald sie im Sale sind, spätestens bis 23. Dezember“, kann das die KI erledigen. Schwieriger wird es, wenn Monate vergehen oder neue Modelle auf den Markt kommen. Diese Feinheiten zu definieren, ist eine der spannendsten Aufgaben. Aber das Potenzial ist enorm: ChatGPT hat bereits über 800 Millionen Nutzer und wächst schneller als jede andere digitale Plattform es jemals zuvor getan hat. Das zeigt, dass die Menschen solche Anwendungen wollen, auch wenn sie nicht jeden Use Case sofort nutzen.