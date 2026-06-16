Führungskraft Psyche

Ich habe mich von meinem Ego führen lassen und damit eine falsche Entscheidung für das Unternehmen getroffen, weil ich Stärke demonstrieren wollte. Und das Schlimmste war, dass ich fühlte, dass mein Vorgehen nicht richtig war, und dennoch nicht anders gehandelt habe.“ Karl Bucher war damals als Geschäftsführer eines Lebensmittelgroßhändlers tätig. Er hatte entschieden, das Warenwirtschaftslager auf einen externen Dienstleister umzustellen und ein neues IT-System zu implementieren.

Alle waren von der Richtigkeit der Projekte überzeugt, aber nicht davon, beide gleichzeitig durchzuziehen. So verschob Bucher zwar den ersten Umstellungstermin, aber der Druck stieg, und er entschloss sich, beides gleichzeitig anzugehen. Bucher: „Normalerweise höre ich auf meine Intuition, in dem Fall war die Eitelkeit aber größer. Ich konnte mir nicht eingestehen, es nicht zu schaffen, und wollte den schnellen Beweis meiner Führungsqualität.“ Es entstanden Liquiditätsprobleme und damit ein erheblicher Reputationsverlust, was schließlich zur Trennung von dem Unternehmen führte.

Doch Bucher zog die richtigen Schlüsse aus den Vorkommnissen und beschloss, sich künftig coachen zu lassen. „Ich erkannte, dass Führung dort beginnt, wo man die volle Verantwortung auch für sein Scheitern übernimmt. Es ist wichtig, die eigene Psyche zu kennen und auch die Größe zu haben, im gegebenen Fall dem Bauchgefühl den Vorrang vor dem persönlichen Ego zu geben.“ Heute ist er Niederlassungsleiter für

drei Standorte bei einem Lebensmittellogistiker.