Dr. KI hilft sparen

Im Eingang der Augenklinik wartet ein Roboter. Alle Eintretenden blicken in ein Gerät, das unter Einsatz Künstlicher Intelligenz eine erste Diagnose stellt. Auf einem Ausdruck erhalten die Patienten eine Information über die Abteilung, die auf die Behandlung ihres Leidens spezialisiert ist. Kein Warten am Schalter, keine Erstuntersuchung, auf die dann erst die Zuweisung zum richtigen behandelnden Arzt erfolgt.

Zukunftsmusik? Nein, Realität, und zwar in Singapur. „Asien ist beim Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medizin viel weiter als wir in Europa“, berichtet Leopold Schmetterer. Als doppelter Professor für Augenheilkunde und für medizinische Technik hatte er im Singapore National Eye Center die Gelegenheit, aus nächster Nähe das medizinische System in dem asiatischen Kleinstaat zu studieren. Derzeit arbeitet der graduierte Diplomingenieur und Arzt als Professor an der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie, Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik der MedUni Wien.

Dort ist man sich der Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Zukunft der Medizin freilich voll bewusst. Im Frühsommer startete an Österreichs führender Ausbildungseinrichtung für Ärzte das „Comprehensive Center for Artificial Intelligence in Medicine“ der MedUni Wien. Dessen Leiter, Georg Langs, fasst zusammen, was die Neugründung bezweckt: „In vielen Instituten sind kleinere Forschungsgruppen entstanden, die sich mit dem Einsatz von KI beschäftigen. Sie bleiben auch weiterhin verbunden mit ihren jeweiligen Kliniken, werden hier aber in einem Wissenspool zusammengefasst.“

Eines der Vorbilder ist das Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) der renommierten US-Elite-Hochschule MIT. Ähnliche Forschungseinrichtungen werden gerade in mehreren Ländern gegründet. „Wir haben gesehen, dass es nichts bringt, wenn man sich nur alle paar Monate austauscht. Hier entsteht eine kritische Masse von Forscherinnen und Forschern.“ Das Vorhandensein solcher Einrichtungen ist auch ein Magnet für PhD-Studierende aus anderen Ländern. „In den Gesprächen mit Studentinnen und Studenten aus dem Ausland dreht sich viel um das Thema AI, ob hier entsprechende Forschungseinrichtungen existieren und wie man mit diesem Zentrum in Kontakt treten kann“, so Langs.