Nähe auf Knopfdruck

Er kann kein Glas Wasser bringen, keine Tür öffnen, keine Pille verabreichen. Er ist knapp 50 Zentimeter groß, hat übergroße animierte Augen, zwei kleine Ärmchen – und er rollt auf Menschen zu. Er summt und fiept. Er erinnert sich an Gesichter, bis zu hundert davon. Klingt nach Spielzeug. Ist es aber nicht.

Sein Name ist Programm: Lovot, zusammengesetzt aus Love und Robot, entwickelt 2018 vom japanischen Unternehmen Groove X, erprobt seither in Pflegeheimen, in Einkaufszentren und in Privathaushalten in Japan, in Singapur, in Australien und in Dänemark. Die Fachwelt nennt ihn Companion Robot, auf Deutsch „Begleitroboter“, als bezeichne man einen Freund als „Sozialkontakt“. Er ist keines von beidem. Er ist etwas Neues.

Die Pflege steht unter Druck. In Österreich, in Deutschland, in ganz Europa fehlen Fachkräfte. Während die Zahl der Pflegebedürftigen wächst, schrumpft das Personal. Die Demografie lässt sich nicht wegdiskutieren: Bis 2050 wird der Anteil älterer Menschen in Europa massiv steigen. Social Robots werden in einigen Ländern bereits als Antwort auf diese Herausforderung erprobt – nicht als Ersatz für Menschen, sondern als Ergänzung. Was in vielen Ländern längst Realität ist, steckt in Österreich noch in den Kinderschuhen.

Peter Julius, Partner und Gründer von Public Intelligence, einem auf Wohlfahrtsinnovation spezialisierten Beratungsunternehmen mit Sitz im dänischen Odense, testet seit August 2025 im Auftrag mehrerer Kommunen 22 Lovot-Roboter in dänischen und schwedischen Pflegeeinrichtungen und besucht dabei regelmäßig Pflegerinnen, Therapeuten und Pädagogen. Und hört jedes Mal dasselbe: „Den geben wir nicht mehr her.“