Warum gute Entscheidungen oft nicht aus dem Kopf kommen

Das Paradox: Nie waren Führungskräfte stärker ausgelastet, nie war ihr Arbeitsalltag stärker fragmentiert. Die neue Realität lässt sich als „Attention Overload“ beschreiben. Während Unternehmen Milliarden in Digitalisierung, Prozesse und Systeme investieren, gerät ein entscheidender Engpass aus dem Blick: die begrenzte mentale Bandbreite ihrer Entscheidungsträger.

Beobachtungsstudien aus der Arbeitsforschung zeigen, dass Wissensarbeitende im Durchschnitt alle fünf bis zehn Minuten zwischen Aufgaben, Kommunikationskanälen oder Themen wechseln. Führungskräfte jonglieren parallel zahlreiche Projekte, Abstimmungen und Entscheidungsstränge.

Die Folge ist kein Mangel an Einsatz, sondern ein schleichender Verlust an Tiefe: Strategische Fragen werden zwischen operativen Routinen zerrieben, komplexe Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen. Aufmerksamkeit wird zur knappen Ressource – mit direkten Folgen für Qualität, Innovationskraft und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Fokus ist die neue Macht. Unternehmen, die das verstanden haben, spielen in einer anderen Liga. Sie behandeln Aufmerksamkeit wie ihr wertvollstes Asset – und erwirtschaften 23 % höhere Gewinnmargen als ihre abgelenkten Konkurrenten.

Die Frage ist nicht mehr: Wie viel schaffen wir? Sondern: Was lassen wir bewusst weg? Willkommen im Zeitalter des Strategic Focus Management.