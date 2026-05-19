Welche Berufe die KI nicht ersetzen kann

Bisher hat nichts meinen Selbstwert so sehr getestet wie Jobabsagen“, sagt die Content Creatorin Lisa Walter in einem ihrer Instagram-Videos. Walter hat bereits über 100 Absagen von Unternehmen bekommen – trotz Bachelor- und Masterabschluss in International Management. „Wir sind einfach ins Berufsleben gestartet mitten in Krisen, während Lebenshaltungskosten einfach komplett explodieren“, beschreibt Walter die Lebensrealität vieler arbeitssuchender Akademiker:innen in ihren Zwanzigern: „Dazu kommt, dass Technologie ganze Berufsfelder verschwinden lässt.“

Worauf Walter anspielt, ist vor allem der fortschreitende Siegeszug von künstlicher Intelligenz, der nun unmittelbar auch jene trifft, die gerade erst ganz am Anfang ihres Berufslebens stehen. Tatsächlich sind laut aktueller Studie der Stanford University seit der Einführung generativer KI im Jahr 2022 die Beschäftigung von Berufseinsteiger:innen im Alter von 22 bis 25 Jahren in den USA in besonders KI-exponierten Branchen um rund 16 Prozent gesunken, während sie bei weniger exponierten Tätigkeiten weitgehend stabil blieb. Für Europa fehlen zwar vergleichbare Daten, Einschätzungen von Expert:innen bestätigen jedoch diese Entwicklung. „Auch wir sehen, dass es durch KI weniger Ausschreibungen für Einstiegsjobs gibt“, sagt der Digitalisierungsexperte Sebastian Klocker vom ÖGB.

Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sind längst keine Theorie mehr: Gerade erst kündigte Meta an, 8.000 Mitarbeitende zu entlassen und 6.000 unbesetzte Stellen nicht mehr zu besetzen. Denn mithilfe von KI sei es mittlerweile möglich, dass Projekte, die zuvor ein großes Team benötigten, nun von einer einzigen Person erledigt werden können, so Meta-CEO Mark Zuckerberg. Aber auch bei Microsoft oder etlichen weiteren IT-Unternehmen stehen Personaleinsparungen auf dem Programm.

Während KI einerseits Arbeitsprozesse beschleunigen oder vereinfachen kann, ist sie gerade für Berufseinsteiger:innen oft ein weiteres Hindernis auf dem ohnehin schwierigen Jobmarkt, das es zu überwinden gilt. Denn KI kann mittlerweile viele Aufgaben übernehmen, die gerade in Einstiegsjobs gefragt sind, zum Beispiel Dateneingabe, BasisKundensupport, einfache Texterstellung, Buchhaltung oder grundlegende Programmieraufgaben.

Schon frühere Automatisierungswellen setzten vor allem manuelle Routinetätigkeiten unter Druck, bestätigt Julia Bock-Schappelwein, Senior Economist am Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO): „KI führt nun eher dazu, dass Berufe im oberen Qualifikationssegment sowie Angestelltenberufe, vor allem solche mit wenig sozialer Interaktion oder geringer körperlicher Tätigkeit, automatisiert werden. Dazu zählen insbesondere Büro- beziehungsweise Verwaltungstätigkeiten, für die kognitive Fähigkeiten gefragt sind.“

ÖGB-Experte Klocker beobachtet eine ähnliche Entwicklung: „Der Trend zu KI geht immer weiter hin zu akademischen Berufen. Ganz klassisch sehen wir das bei Programmierer:innen, da es dort viel Automatisierbarkeit gibt, aber auch im mittleren Managementbereich.“ Die Zahl arbeitslos gemeldeter Akademiker:innen ist in Österreich im Jänner 2026 im Jahresvergleich um 15,4 Prozent gestiegen und lag bei rund 35.000 Personen. Welcher Anteil dieser Entwicklung konkret auf KI zurückzuführen ist, lässt sich derzeit nicht beziffern, vermutet wird aber, dass KI dabei zumindest erste Anteile daran hat.