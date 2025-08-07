Aktiengewinne durch KI-Boost

Das englische Wort Buzz steht auf Deutsch für Gesumse, Gerede. Im Buzz NextGen AI US Sentiment Leaders Index steht es für rund 15 Millionen Posts aus diversen Social-Media-Plattformen, Zeitungsartikeln, Onlinemeldungen, Expertenkommentaren, die einmal im Monat auf ihre Inhalte analysiert werden. Der Indexentwickler Solactive hat ein spezielles KI-Programm geschaffen, das aus dem Gesumse Vorlieben, Abneigungen, Beurteilungen und Einschätzungen zu amerikanischen Aktien filtert. Heraus kommt ein Index aus 75 US-Large-Cap-Titeln, der Monat für Monat nach dem Buzz der Investment-Community angepasst wird.

Und die Performance aus dem Gesumse kann sich sehen lassen: In einem Jahr hat der Buzz-Index um 54 Prozent zugelegt. Beim MSCI World waren es hingegen 18 Prozent. Der Vergleich zeigt: Steckten durch künstliche Intelligenz gestionierte Fonds vor einigen Jahren noch in den Kinderschuhen, werden sie schön langsam erwachsen. KI wird damit auch für Kleinanleger zu einem nicht zu unterschätzenden Hilfsmittel bei ihren Investmententscheidungen – sei es, dass sie zu KI-gesteuerten ETFs oder Investmentfonds greifen oder AI-Tools für ihre Aktienauswahl benutzen (...)