Optimismus rechnet sich: 37 % mehr Erfolg durch das richtige Mindset

Spannende Erkenntnisse stammen aus einer Studie, durchgeführt vom Psychologen Martin E. P. Seligman und seinem Team an der University of Pennsylvania in Zusammenarbeit mit dem US-Versicherungskonzern MetLife. Die Studie gilt als Meilenstein der Positiven Psychologie, weil sie erstmals einen klaren Zusammenhang zwischen mentalem Erklärungsstil und wirtschaftlicher Leistung zeigte — unter realen Arbeitsbedingungen und über längere Zeit.

MetLife stand vor einem klassischen Problem: hohe Fluktuation im Vertrieb. Viele neu eingestellte Verkäufer scheiterten innerhalb der ersten Monate — trotz sorgfältiger Auswahl nach klassischen Kriterien wie Ausbildung, Erfahrung und Persönlichkeitstests.

Seligmans Team schlug einen ungewöhnlichen Ansatz vor: Statt nur Fähigkeiten zu messen, sollte der Erklärungsstil untersucht werden — also wie Menschen Erfolg und Misserfolg interpretieren. Diese Denkweise wird als „explanatory style“ bezeichnet — ein relativ stabiles kognitives Muster, aber grundsätzlich veränderbar.

Die Performance von rund 1.100 Verkäufer wurde über längere Zeiträume hinweg objektiv gemessen — anhand realer Verkaufszahlen und Verbleib im Unternehmen.

Zentrale Befunde

Optimistische Verkäufer erzielten im Schnitt 37 % mehr Umsatz

Besonders optimistische Top-Performer lagen bis zu 88 % darüber

Pessimistische Verkäufer gaben deutlich häufiger auf

Die Kündigungsrate pessimistischer Mitarbeiter war massiv höher

Bemerkenswert: Diese Unterschiede traten bei ansonsten vergleichbaren Voraussetzungen auf. Diese Erkenntnis zeigt, dass Leistung nicht primär nur aus Kompetenz, Fleiß und Strategie entsteht. Sondern aus dem mentalen Zustand, in dem Menschen handeln.