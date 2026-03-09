Wenn das Ego den Raum erstickt – und wie man ihn mit Fragen wieder öffnet

Das monatliche Strategie-Meeting. 15 Teilnehmer:innen, die Agenda ist prall gefüllt, die Erwartungshaltung ebenso: Man will die Weichen für das nächste Quartal stellen.

Den Anfang macht der Chef. Er setzt den Rahmen – besser gesagt: Er markiert sein Revier. Danach übergibt er das Wort an einen Kollegen, Typ „Mr. Super-Wichtig“. Er hat zu jedem Marktbericht eine Meinung und lässt keinen Zweifel daran, dass er die klügste Person im Raum ist. Er spricht mit einer Sicherheit, die keine Fragen zulässt. Er erklärt, er bewertet, er doziert. Sein Beitrag wird länger. Und länger.

Und der Chef? Er quittiert jeden Satz mit einem fast schon unterwürfigen Nicken. Es ist ein geschlossenes System aus zwei Egos, die sich gegenseitig spiegeln. Während die beiden sich in ihrer gemeinsamen Brillanz sonnen, passiert im restlichen Raum etwas anderes: Die Stille wird schwer. Es ist die Stille der inneren Emigration. Man spürt es fast körperlich: Die kommunikative Luft wird dünner. Mr. Super-Wichtig füllt den Raum so vollständig aus, dass für echte Resonanz kein Millimeter mehr frei bleibt.

Nach einer kritischen Nachfrage aus der Runde geschieht etwas Unerwartetes: Das Duo zieht sich zurück. Nicht physisch, aber energetisch. Man sieht es an der verschränkten Körperhaltung, am beleidigten Schweigen. Sie überlassen dem Team das Feld – nicht als Geste des Vertrauens, sondern als Rückzug in die beobachtende Distanz.