Wirkung beginnt bei dir selbst. Warum Leadership im Körper beginnt.

Eigentlich war ich Läuferin.

Halbmarathons, fixe Trainingspläne, eiserne Disziplin, der Wind im Gesicht. Bewegung war mein Ausgleich – und mein Anker. Solange die Kilometerzeiten stimmten, stimmte auch die Richtung. Dann kam die Pandemie. Und mit ihr etwas, das viele Führungskräfte bis heute unterschätzen: kein abrupter Stillstand, sondern eine schleichende, fast unmerkliche Trägheit des Systems.

Ich funktionierte weiter. Termine, Calls, strategische Entscheidungen – auf dem Papier lief alles nach Plan. Doch unter der Oberfläche veränderte sich die Frequenz. Etwas Wesentliches war weg: die echte Begeisterung, die innere Spannung, die körperliche Klarheit. Das Homeoffice ist bequem, aber es ist auch ein Raum ohne Reibung. Und ohne Reibung entsteht keine Energie.

Wir wurden zu Köpfen auf Beinen – und verloren den Kontakt zum Rest.

Jahre später, als die Welt längst wieder „offen“ war, merkte ich: Ich war nicht erschöpft im klassischen Sinn. Ich war unterfordert im Raum des Selbst.