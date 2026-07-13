Wo die Musik für Gewinne lauter spielt

Die EU hat bereits vor rund zehn Jahren rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, in denen das Risiko für derartige Investments für Kleinanleger begrenzt wurde. Mit dem Ziel, dass auch ihr Kapital gezielt langfristig zu Wirtschaftswachstum beitragen kann. Jetzt beginnt die Strategie zu wirken. Laut Scope wurden im vergangene Jahr 113 ELTIFs neu aufgelegt, fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Insgesamt waren bis Ende 2025 268 Produkte auf dem Markt.

ELTIFs sind ein Anlageprodukt aus dem Segment der Privatmärkte. Das Gegenstück dazu sind die öffentlichen Märkte – die Börsen. Ein Börsengang wird auch als „Going Public“ bezeichnet. Über ELTIFs kann man, ähnlich wie bei Private Equity, in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Die Privatmärkte gewinnen seit Jahren immer mehr an Bedeutung. So sind rund 93 Prozent aller Unternehmen in Europa mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz nicht börsennotiert, können nun aber für Anleger zugänglich werden.

Die Überlegung bei Veranlagung in Privatmärkten ist klar: Ein großer Teil des Unternehmenswachstums und seiner Bewertung entsteht, noch bevor es an die Börse geht. Ein aktuelles Beispiel dazu: Die Google-Mutter Alphabet hat sich im Jahr 2015 mit knapp einer Milliarde US-Dollar an Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X beteiligt. Alphabet hält damit nun rund sieben Prozent an Space X. Wenn das Unternehmen an die Börse geht, könnte es eine Bewertung zwischen 1,5 und zwei Billionen US-Dollar erreichen. Alphabets frühe Beteiligung über den Privatmarkt wäre dann rund 110 Milliarden US-Dollar wert. Das Beispiel zeigt: Mit Beteiligungen in Privatmärkten sind die Gewinnchancen ungleich höher als an den Börsen.

Natürlich können derartige Beteiligungen auch schiefgehen. Aber dennoch, Investoren gehen immer mehr in Private Markets: Das weltweit in den Privatmärkten eingesammelte Kapital lag 2024 bei 840 Milliarden US-Dollar. Das globale Emissionsvolumen von Aktien liegt hingegen bei 505 Milliarden US-Dollar. Während institutionelle Investoren bereits zwischen zehn und 20 Prozent ihres Vermögens in Private Markets investieren, ist dieser Anteil bei Privatanlegern noch gering: Er liegt knapp unter drei Prozent. In Österreich gibt es bislang nur ELTIFs ausländischer Kapitalanlagegesellschaften. Etwa den „Amundi Private Market ELTIF“, den „Multi Alternatives Growth“ von Blackrock oder den „Commit for Tomorrow“ ELTIF von Oddo BHF.