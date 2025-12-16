Ökonomische Orakel

Bereits im antiken Babylon erkannte man, dass Rohstoffpreise Schwankungen unterliegen. Die Kosten für Kupfer, Getreide oder Olivenöl waren hoch volatil, und so versuchte man, aus diesen Beobachtungen erste Wirtschaftsprognosen abzuleiten.

Vielleicht ist es also ein menschlicher Urtrieb, aus Daten Vorhersagen zu formen, aus der Unsicherheit heraus Ordnung zu schaffen, aus Zahlen ein Stück Zukunft zu lesen. Zudem hat der Mensch auch noch den Drang, nach allem zu greifen, was interessante Daten liefern könnte. Und das führt mitunter zu skurrilen Ergebnissen. Wie beim sogenannten „Fluch des neuen Headquarters“: Er besagt, dass es mit den Bilanzen überdurchschnittlich oft bergab geht, wenn ein Unternehmen einen neuen Firmensitz bezieht. Statistisch nachweisbar ist das allerdings nicht.

Auch Zeitschriftencover sind nicht davor gefeit, in den Fokus ökonomischer Deutungen zu geraten. Ziert etwa ein Model aus den USA die jährliche Badeanzug-Ausgabe der „Sports Illustrated“, entwickelt sich der US-Aktienmarkt positiv – Thesen, die zwischen Statistik, Aberglaube und amüsanter Beobachtung schwanken.

Und dennoch schaut so mancher gestandene Experte nicht nur auf makroökonomische Modelle, sondern immer wieder mal auch auf Baumarktumsätze oder Unterhosenverkäufe, bevor er über Rezession oder Konjunktur redet. Zwischen seriösen Signalen und skurrilen Zufällen eröffnet sich so ein Panorama menschlicher Deutungslust. Einige dieser alternativen Wirtschaftsindikatoren seien an dieser Stelle vorgestellt.