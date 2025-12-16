Vier Wände für Millionen von Gigabytes

Rund 3.000 Wohnungen, 200 Gewerbeeinheiten, ein neuer Lebensmittelpunkt für mehr als 10.000 Menschen: Das Projekt „Neues Gartenfeld“ des österreichischen Immobilienentwicklers Buwog auf einer Berliner Spreeinsel wird ein hochmodernes Stadtquartier in der deutschen Hauptstadt. Die Besonderheit: Die Energieversorger Gasag und Engie realisieren die Wärmeversorgung für das gesamte Quartier auf der Basis der Abwärme von an dem Projekt beteiligten Rechenzentren.

Denn jene Abwärme, die der Betrieb Tausender Computer erzeugt, wird in Zukunft ein allgegenwärtiger Rohstoff sein: Rechenzentren wachsen in den deutschen Großstädten derzeit wie Schwammerln aus dem Boden. Auch in Österreich: Allein Technologiegigant Microsoft errichtet derzeit drei riesige Rechenzentren im Wiener Speckgürtel, in Schwechat, Vösendorf und Achau, Google baut eines in Oberösterreich.

Einen ersten Push bekamen Rechenzentren durch Homeoffice, Videostreaming, Onlinegaming und Onlinehandel während der Pandemie. Mit der KI-Revolution bekommt das Wachstum nun den nächsten Schub. „Der Bedarf an Rechenzentren steigt, auch und gerade aufgrund der zunehmenden KI-Anwendungen, die enorme Rechenleistung erfordern“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien. Denn eine einzige KI-Anfrage kann den bis zu 100-fachen Energiebedarf einer herkömmlichen Datenanfrage auslösen. Dafür braucht es besonders viel Rechenleistung und Energie.

Internetknotenpunkte, Streamingdienste oder die Verwaltung von sensiblen Kunden- und Unternehmensdaten: Das alles wird in Rechenzentren überwacht. Damit gehören diese Immobilien zur kritischen Infrastruktur, die in puncto Sicherheit besondere bauliche Maßnahmen erfordert; Gestaltung und Lage sind von der Nutzung abhängig. Das bringt neben Immobilienentwicklern auch Immobilieninvestoren auf den Plan: Während der Büromarkt vom Durchbruch der KI gelinde gesagt wenig profitieren dürfte – Rechner brauchen nun mal weniger Platz als Menschen –, sind Data Centers in Europa ein absoluter Wachstumsmarkt, der von institutionellen Anlegern wie Fonds und Pensionskassen immer stärker nachgefragt wird, sagt Laura Holzheimer, Head of Research beim Immobiliendienstleister CBRE Österreich: „Bisher waren Rechenzentren am Immobilieninvestmentmarkt eine Randerscheinung. Seit zwei Jahren sehen wir aber wachsendes Interesse von Investoren an dieser Assetklasse, die international bereits sehr erfolgreich ist.“