Wien als Hotspot der Krypto-Branche

Digitale Assets sind im traditionellen Finanzsystem angekommen. Neue Formen der digitalen Wertübertragung bergen großes Potenzial für Banken und Zahlungsdienstleister. Für die institutionelle Adoption hat eine Frage höchste Relevanz: Wie lassen sich die dafür notwendigen Infrastrukturen sicher ausgestalten und sinnvoll regulieren?

„Stablecoins haben die Testphase verlassen. Im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr lösen sie heute Probleme, mit denen Unternehmen seit Jahrzehnten leben: Überweisungen dauern Tage, Settlement ist teuer“, sagt Michael Brönner, Country Manager von Mastercard Österreich. Das Unternehmen hat im August die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturanbieters BVNK abgeschlossen und damit sein globales Zahlungsnetzwerk direkt mit Blockchain-basierten Zahlungswegen verbunden. Entscheidend bleibe jedoch, so Brönner, dass diese Innovationen auf belastbaren Sicherheits- und Governance-Standards basieren.

Deshalb stehen diese Themen bei Bluechip26 – The Crypto Safety Conference im Fokus: Am 10. und 11. November bringt die Fachkonferenz in Wien nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erneut Entscheidungsträger aus Bankwesen, Regulierung, Payment, Web3, Technologie und Investment zusammen, um sich zu den Bereichen Sicherheit, Vertrauen, Standards und Best Practices im digitalen Finanzwesen auszutauschen. Namensgeber der Konferenz ist Bluechip: Die aus den USA nach Österreich übersiedelte Organisation beschäftigt sich mit dem Rating von Stablecoins, also Kryptowährungen, deren Wert an stabile Referenzen wie den US-Dollar oder den Euro geknüpft ist, und bewertet deren Sicherheit.